Barbara D’Urso rimprovera Lemme a Pomeriggio 5 | “Non ti permettere”

Barbara D’Urso risponde a Pippo Baudo : “Grazie per le tue parole” : Il pensiero di Pippo Baudo su Barbara d’Urso: la conduttrice risponde Barbara d’Urso ha replicato alle ultime dichiarazioni di Pippo Baudo. Quelle nelle quali il conduttore televisivo definisce la collega più giovane inarrestabile. Baudo conosce bene Barbarella, visto che la napoletana ha esordito in tv proprio grazie al presentatore Rai. Un esordio che la d’Urso […] L'articolo Barbara d’Urso risponde a Pippo Baudo: ...

Barbara D’Urso parla dei Thegiornalisti - ma commette una gaffe : Pomeriggio 5, Barbara d’Urso sbaglia il nome dei Thegiornalisti: ecco la gaffe In queste ultime ore non si fa altro che parlare dello scioglimento dei Thegiornalisti. E ovviamente oggi verrà trattato questo argomento anche a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso. Tuttavia la conduttrice, parlando di questo tema nelle classiche anticipazioni, ha commesso una clamorosa gaffe che non è certo passata inosservata al popolo del web. Di cosa ...

Pippo Baudo - lungo sfogo sulla tv e poi parla di Barbara d’Urso : Pippo Baudo, lungo sfogo sulla tv e parla anche di Barbara d’Urso Forte lo sfogo di Pippo Baudo in un’intervista al Corriere della Sera. Il conduttore ha criticato fortemente i palinsesti tv ed ha detto la sua sui “volti noti” della nostra tv, tra cui Barbara d’Urso, Maria De Filippi e Caterina Balivo. Il presentatore […] L'articolo Pippo Baudo, lungo sfogo sulla tv e poi parla di Barbara d’Urso proviene ...

Barbara D’Urso e Lorella Cuccarini : Pippo Baudo rompe il silenzio : Pippo Baudo dice la sua su Barbara d’Urso e Lorella Cuccarini: la confessione Pippo Baudo ha rilasciato un’intervista a Il Corriere. E in questa circostanza ha detto la sua sulla Tv attuale, parlando anche dei conduttori più in voga. A quel punto il giornalista gli ha chiesto un parere su Barbara d’Urso e Lorella Cuccarini, le quali si scontrano da 10 giorni circa quotidianamente con le rispettive trasmissioni. A tal proposito ...

“Una valletta da 10 parole”. Duro affondo a Barbara D’Urso. E arriva proprio da lui : Barbara D’Urso, la considerate la regina della tv? Beh, sappiate che, quando ha iniziato, era molto diversa da oggi. A dire apertamente la sua sulla regina della televisione italiana è un pezzo grosso della tv. Pippo Baudo, in una lunga intervista a Corriere.it, ha detto ciò che pensa della televisione italiana e ha anche parlato del suo eventuale “erede”, in termini lavorativi, ovviamente. “Io eredi non ne voglio, né mi auguro che ci ...

Ascolti TV | Social Auditel 15 settembre 2019 Barbara D’Urso riparte in testa alle tendenze “Live Non è la D’Urso” trend mondiale : Social Auditel 15 settembre 2019: Live Non è la D'Urso trend mondiale riparte alla grande la nuova stagione Social di Live Non è la D’Urso dopo gli ottimi Ascolti tv e Social della prima edizione ...

“Sì - magari…”. Barbara D’Urso - la confessione intima lascia senza parole. Lo ha detto davvero : Ad agosto la rivista Adesso Magazine aveva lanciato un gossip davvero bollente. Barbara D’Urso e Filippo Nardi insieme. La conduttrice e l’ex concorrente del Grande Fratello si trovavano in vacanza tra Capalbio (dove Barbarella ha una casa) e Noto e la notizia aveva fatto scalpore. Nelle scorse settimane la conduttrice ha smentito i pettegolezzi su questa liaison e ha finalmente chiarito la situazione a Pomeriggio 5, dove era presente ...

Barbara D’Urso confessa a Pomeriggio Cinque : «Sono anni che non ho una vita sessuale» : Barbara D’Urso fa una confessione importante a Pomeriggio Cinque. «Sono anni che non ho una vita sessuale», ha detto la conduttrice, che la scorsa estate aveva smentito un flirt estivo con Filippo Nardi. Insomma, la vacanza estiva era tra amici, niente fidanzati. Anzi, «Filippo era già legato alla sua fidanzata, giovanissima», ha spiegato. E poi ha ribadito: «Sono anni che non ho una vita sessuale».

Marco Carta : Barbara D’Urso prende le sue difese a Pomeriggio 5 : Pomeriggio 5: Barbara D’Urso difende Marco Carta prima del rito abbreviato Nello spazio dedicata alla cronaca e all’attualità, Barbara D’Urso ha difeso Marco Carta. Venerdì 20 settembre, il cantante sardo, arrestato e poi rilasciato su ordine del giudice che non aveva convalidato il fermo per il furto di sei magliette del valore di 1200 euro, ha chiesto di essere processato con rito abbreviato. Barbara D’Urso a Pomeriggio ...

Massimo Giletti sfida Barbara D’Urso : Pamela Prati a Non è l’Arena : Non è l’Arena: Massimo Giletti sfida Barbara D’Urso e chiama Pamela Prati Domenica 22 settembre Massimo Giletti tornerà alla guida della terza stagione di Non è l’Arena, il programma che tratta temi legati all’attualità. Il conduttore non si occuperà soltanto di politica, ma anche del caso Mark Caltagirone. Per sfidare Live Non è la D’Urso, Massimo Giletti ha deciso di puntare su un pezzo da novanta: Pamela Prati a ...

Barbara D’Urso : “Non ho una vita sessuale - con Filippo Nardi solo una bella amicizia” : “Non ho una vita sessuale”: così Barbara D’Urso stronca le voci legate al presunto flirt vissuto in estate con il conte Filippo Nardi. “È un uomo perbene, siamo diventati molto amici” ha dichiarato la conduttrice che da anni si professa single. L’ultimo fidanzato noto è stato Stefano Bettarini.Continua a leggere

Barbara D’Urso ho rischiato di morire per il web è stato tutto inventato : Un brutto incidente per Barbara D’Urso una lastra di cristallo le è caduta in faccia, tra l’orecchio e la mandibola, intervistata dal “Corriere della Sera” la D’Urso ha parlato di quello che le è accaduto, affermando senza mezzi termini di aver rischiato la vita. «Ho rischiato di morire ma sono viva e felicissima», le sue parole, dopo essere tornata con Pomeriggio Cinque e a pochi giorni dal suo ritorno con Live non è la D’Urso e Domenica ...

Barbara D’Urso - la confessione in diretta a Pomeriggio Cinque : “Sono anni che non ho una vita sessuale” : “Sono anni che non ho una vita sessuale“: è la confessione fatta a sorpresa da Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. La conduttrice ha invitato in studio Filippo Nardi per smentire ufficialmente i rumors che la vedevano fidanzata con lui dopo che i due sono stati visti trascorrere qualche giorno di vacanza insieme nella villa della conduttrice a Capalbio. “Filippo era già legato alla ...

Matteo Salvini e Barbara D’Urso : sta succedendo davvero. Reggetevi forte : Reggetevi forte perché quello che sta per succedere potrebbe mandarvi in estasi, come farvi imbestialire. Secondo alcune fonti di Fanpage.it, sembra che Matteo Salvini, ex ministro dell’Interno e leader della Lega, affronterà le sfere di Live – Non è la D’Urso nella puntata del 22 settembre. Seduto nella stessa postazione occupata da Pamela Perricciolo (protagonista del Pratigate) nella prima puntata della nuova stagione del format di Canale5, ...