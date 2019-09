Badante maltrattava un' anziana disabile a Francavilla Fontana

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Maria Girardi Nonostante l'assidua presenza e le visite giornaliere, i parenti della vittima non sospettavano nulla Finalmente è terminato l'incubo vissuto da un'84ennedi. Lache la insultava e picchiava è stata tratta in arresto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Si tratta di una georgiana di 43 anni, irregolare sul territorio nazionale. L'attività di indagine svolta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comune in Provincia di Brindisi è stata supportata anche dall'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza installato autonomamente dai congiunti all'interno della camera da letto della vittima. I filmati hanno documentato i gravi episodi di violenza verificatisi da agosto a settembre, ma non si esclude che le vessazioni possano anche essere di lunga data. Nella serata di domenica 15 ...

