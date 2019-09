Baby II - Una Bugatti da 30 000 euro

Vigilante ucciso a Napoli - al Baby-killer cinque permessi d’uscita dal carcere : in un caso per un provino con una squadra di calcio : Quello per festeggiare insieme alla famiglia e agli amici il suo diciottesimo compleanno non è stato l’unico permesso di uscita di cui ha beneficiato uno dei tre giovani condannati per l’omicidio di Francesco Della Corte, la guardia giurata uccisa il 13 marzo 2018 all’esterno della stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli, nel tentativo di portargli via la pistola. Il giovane ha potuto lasciare l’istituto penale dov’è ...

Desenzano - Baby gang organizza una spedizione punitiva per colpire chi aveva offeso un loro amico : Lavinia Greci I 14 responsabili dell'azione, italiani e stranieri, hanno tra i 15 e i 19 anni. avevano organizzato l'azione per punire chi, secondo loro, aveva offeso un loro amico avevano organizzato una spedizione punitiva con l'idea di colpire un gruppo di ragazzi coetanei, colpevoli di avere offeso, qualche giorno prima, un loro amico. È accaduto a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, e i fatti risalgono al 13 giugno ...

Michelle Hunziker posta una foto di BabyAurora ed è polemica : La conduttrice di All together now ha diviso l'opinione del popolo del web, condividendo uno scatto datato. C'è chi ritiene che la Hunziker dia visibilità solo ad Aurora, a discapito delle altre figlie.\\ La conduttrice di All together now, Michelle Hunziker, è tornata al centro del gossip, per via del suo nuovo ingaggio, nel ruolo di presentatrice al timone della prima edizione di Amici Celebrities, e non solo. L'ex moglie di Eros ...

La beffa del bengalese aggredito a Napoli da una Baby gang. All'ospedale gli rubano il telefono : A Roton Kalak - trentanovenne bengalese ricoverato al Cardarelli di Napoli dopo essere stato aggredito da una baby gang - hanno rubato il telefono, l’unico modo dell’uomo per mettersi in contatto con la famiglia. L’episodio deplorevole è avvenuto tre giorni fa e lo riporta Il Mattino. Secondo quanto scrive il quotidiano, il furto è avvenuto tra le 14 e le 20 nel reparto dell’Unità operativa ...

Napoli - immigrati aggrediti ?a sassate da una Babygang : Due immigrati originari del Bangladesh sono stati aggrediti da un gruppo di persone, probabilmente ragazzini, a ridosso del lungomare di Napoli. L'aggressione è avvenuta nella notte tra...

Ruba in casa di un amico e chiede riscatto : denunciata una Baby gang : Giorgia Baroncini Dopo aver portato via abiti e gioielli da casa di un amico, i ladri gli hanno chiesto un pagamento di 200 euro per restituire la refurtiva Hanno approfittato dell'assenza di un loro amico per entrare in casa sua e portare via tutto. Dopo aver Rubato le chiavi della porta d'ingresso, la baby gang si è introdotta nell'appartamento e ha fatto razzia. Non appena la giovane vittima è rinentrata dalle vacanze, i ladri gli ...

Tour de France – Alaphilippe scatena anche i bimbi - tifo pazzesco di una indemoniata Baby tifosa sulle spalle del padre [VIDEO] : tifosi pazzeschi al Tour de France: la baby fan di Alaphilippe non passa inosservata nella penultima tappa della Grande Boucle Il ciclismo è uno sport che appassiona grandi e piccini. Nelle strade in tantissimi danno tutto il loro supporto ai propri idoli che competono per le importanti corse a tappe. Se a volte i tifosi sono protagonisti di spiacevoli episodi, che mettono in pericolo i corridori, altre volte invece regalano delle piccole, ...

Baby K avrebbe rifiutato una foto assieme ad una fan malata : la cantante si scusa : Lunedì 22 luglio, si è tenuto il Festival del Rap di Stornara (Foggia), dove si è esibita anche Baby k, una cantante molto apprezzata dai giovanissimi. Dopo l'evento, l'artista è stata bersagliata dalle critiche per aver fatto che avrebbe rifiutato di scattarsi una foto assieme ad una bambina chemioterapica. Un episodio che ha fatto andare su tutte le furie gli organizzatori dell'evento e la famiglia della fan. La bambina pur di vedere la sua ...

Baby K - bufera social per una foto negata a una bimba malata. L’artista : “Un equivoco e mancanza di organizzazione” : Anche un momento di gioia può trasformarsi in un tam tam mediatico doloroso. Lunedì 22 luglio Baby K ha tenuto un concerto a Stornara, in provincia di Foggia. La cantante poi sui social ha ringraziato il pubblico per l’accoglienza calorosa, ma qualcosa è andato storto. Infatti una signora ha accusato la cantante con un post su Facebook di essersi rifiutata di scattare una foto con la piccola nipote, malata e sotto trattamento chemioterapico. ...

Baby K rifiuta un selfie con una bambina malata? Insultata ovunque - chiarisce l’equivoco : Baby K rifiuta un selfie e in rete riceve insulti per ore. Pesanti critiche sono giunte sulla sua pagina Facebook ufficiale nella giornata di ieri in seguito al rifiuto di un selfie con una bambina malata. Poi le scuse e una videochiamata: è stato un equivoco. A rendere nota la vicenda è stata la zia della bambina all'interno del gruppo Facebook Stornara Life. Stornara è la cittadina nella quale Baby K ha tenuto un concerto lo scorso 22 ...

Baby K rifiuta la foto a una bimba malata. Il web insorge - : Francesca Galici Una bambina malata ottiene la sospensione della chemioterapia per assistere al concerto di Baby K e scattare una foto con lei ma la cantante si rifiuta: è polemica Piovono critiche su Baby K, una delle più amate cantanti rap della scena italiana. In queste settimane l'artista sta girando l'Italia per prendere parte a una serie di eventi di promozione del suo nuovo lavoro e nelle scorse ore ha fatto tappa a Stornara, ...

Brianza - arrestati quattro minorenni componenti di una Baby gang : Valentina Dardari Le accuse sono quelle di furto, porto d’armi abusivo e rapina. I ragazzini sarebbero molto attivi sui social Ancora una baby gang scoperta in Brianza, dopo il caso della “Compagnia del centro” a Monza. Questa volta sono quattro i minorenni fermati con le accuse di rapina, porto d’armi abusivo e furto. I ragazzini sarebbero tutti residenti nel Vimercatese. I carabinieri del Comando Provinciale di Monza Brianza hanno ...