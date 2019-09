Autostrade | la buonuscita a Castellucci è un’offesa ai morti e agli sfollati di Ponte

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 18 settembre 2019) 13 milioni di euro, più sette di stock option, più la casa e la macchina per un anno, la copertura assicurativa e le spese legali: solo a noi sembra eccessivo per un manager sotto indagine per il crollo delMorandi e che ha risarcito 252 famiglie sfollate con un milione e mezzo di euro complessivo? Sarà il capitalismo, bellezza, ma a noi fa orrore.

petergomezblog : Autostrade, Giovanni Castellucci si dimette da ad di Atlantia: buonuscita da 13 milioni di euro - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Settembre: Via Castellucci con 13 milioni di buonuscita. Autostrade non si f… - gianmarcodonato : L'AD di #Atlantia, #Castellucci si dimette ed incassa una buonuscita di 13 mil. di euro. Ricordatevelo quando per a… -