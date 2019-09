Autoscuole | rincaro Iva sulle patenti | la Lega incalza il governo

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Il deputato dellaGiuseppe Donina, membro della Commissione Trasporti a Montecitorio, esprime solidarietà e annuncia battaglia: "In occasione della mobilitazione organizzata da Unasca e Confarca per protestare contro l'introduzione dell’Iva al 22%, intendiamo rinnovare il nostro sostegno e l’auspicio che si trovi in tempi rapidi una soluzione. Ci impegniamo da subito come Commissione Trasporti alla Camera per ascoltare le istanze delle associazioni di settore coinvolte".A seguire, l'esponente del Carroccio aggiunge: "Allo stesso tempo stiamo lavorando comeper presentare al più presto un atto di sindacato alallo scopo di chiedere intendimenti sulla vicenda del recupero retroattivo dell'imposta, previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, che danneggia gravemente lecol rischio di farle chiudere".

