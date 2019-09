Auto elettriche | +109% di immatricolazioni rispetto allo scorso anno in Italia

Boom delle Auto elettriche : +108% delle immatricolazioni in 8 mesi : Sono 6.453 le auto elettriche immatricolate in Italia nei primi 8 mesi del 2019, in crescita del 109% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, coprendo lo 0,5% del mercato totale. Il fenomeno interessa prevalentemente i privati – che rappresentano il 41% degli acquisti – e il noleggio a lungo termine (30,7% del totale). I modelli immatricolati sono 26, in crescita rispetto ai 22 di un anno fa. L’analisi e’ stata ...

UNRAE : il punto sull’acquisto di Auto elettriche : Sono 6.453 le auto elettriche immatricolate in Italia nei primi 8 mesi del 2019, in crescita del 109% rispetto allo stesso periodo del 2018, coprendo lo 0,5% del mercato totale. Tale fenomeno interessa prevalentemente i privati – che rappresentano il 41,0% degli acquisti – e il noleggio a lungo termine (30,7% del totale). Nel periodo […] L'articolo UNRAE: il punto sull’acquisto di auto elettriche sembra essere il primo ...

Auto elettriche - Batterie usate : come si recuperano - riutilizzano e smaltiscono gli accumulatori a fine vita : Cosa accade alle Batterie delle Auto elettriche quando il loro ciclo di vita s'avvia verso la fine? una delle domande che i lettori ci rivolgono più spesso quando parliamo di veicoli a emissioni zero. Cerchiamo dunque di dare una risposta, analogamente a quanto abbiamo già fatto su Quattroruote di settembre 2018. Il boom. Il destino degli accumulatori è un argomento di stringente attualità: come riporta la Commissione Europea nella ...

Incidenti stradali - le Auto elettriche coinvolte nel 40% di sinistri in più rispetto alle altre : Le auto elettriche sono sempre più protagoniste di Incidenti stradali di quanto, in alcuni casi, non lo siano quelle tradizionali. L’allarme parte da una ricerca condotta nella Confederazione Elvetica dalla compagnia assicurativa Axa, che ha rivelato come le auto elettriche di “taglia grande”, come soprattutto suv e berline, provochino il 40% di sinistri stradali in più rispetto a quelle endotermiche della stessa stazza. Tra le criticità ...

Batterie per Auto elettriche - Ue alla rincorsa dell’Asia per il “nuovo petrolio”. Francia e Germania in pole - in Italia un impianto pilota : C’è un settore che non potrà mancare nello “European green deal” che Ursula von der Leyen intende presentare nei primi 100 giorni di mandato. Quello delle celle per le Batterie agli ioni di litio in cui accumulare l’energia prodotta da fonti rinnovabili e, soprattutto, con cui alimentare le auto elettriche. Perché, dopo quella dal petrolio russo, tra un decennio l’Europa rischia un’altra dipendenza: quella ...

Automobili Pininfarina - Bosch e Benteler presentano la base futura per le vetture elettriche a elevate prestazioni : Durante una conferenza stampa prima del Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte, Michael Perschke, CEO di Automobili Pininfarina, Johannes-Jörg Rüger, CEO di Bosch Engineering GmbH, e Ralf Göttel, CEO di Benteler, hanno annunciato una collaborazione strategica volta allo sviluppo congiunto di una piattaforma EV a elevate prestazioni. Automobili Pininfarina, Bosch Engineering e Benteler valuteranno il miglior concept tecnico e il ...

Ma che schianto le Auto elettriche dei grillini : L’estate, si sa, è anche periodo di buoni propositi. Tipico è il caso dello studente che si prefigge di colmare qualche lacuna o di approfondire qualche specifico argomento. E chissà se l’ormai ex ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha ripensato ai recenti e, in verità, non eccelsi tra

Ad Ispica le colonnine di ricarica per le Auto elettriche : Arrivano ad Ispica le colonnine di ricarica per le auto elettriche. La Giunta municipale ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa con Enel X

Le Auto elettriche esistevano già 80 anni fa : Sapevate che le auto elettriche esistevano già 80 anni fa e si potevano comprare allo stesso modo di quelle tradizionali a benzina? Anzi, le vetture a batteria sono nate ben prima di quelle con il motore a scoppio e già nel 1899 riuscivano a raggiungere i 100 km/h, quando le altre a malapena si muovevano. Ma poi l'economicità e la facilità di approvvigionamento del carburante hanno vinto sull'elettricità, anche ...

Le Auto elettriche più economiche del mondo : Il prezzo delle auto elettriche è ancora oggi un elemento discriminante che incide sulla diffusione di questa tipologia di vettura. A parità di equipaggiamento e di prestazioni, un’auto elettrica costa di più di un’equivalente endotermica, e – senza scomodare Tesla – non tutti hanno a disposizione fondi per permettersela. Un aggravio di spesa che può essere in parte compensato usufruendo degli incentivi, anche se alla fine il prezzo ...

Auto elettriche - Nel Regno Unito più colonnine che benzinai : Storico sorpasso nel Regno Unito. Non si tratta di una corsa tra Auto, bensì di una competizione" dalle importanti implicazioni per il mondo delle quattro ruote. Ad agosto, secondo un'elaborazione della Nissan, i siti pubblici per la ricarica delle Auto elettriche sull'intero territorio britannico hanno superato il numero delle stazioni di servizio tradizionali: sono 9.300 contro 8.396.Un anno prima delle previsioni. La Casa di Yokohama, ...

La Cina e il record de il Milione. Di colonnine di ricarica per Auto elettriche : Il mercato delle auto a zero emissioni ha, come noto ormai, la sua espressione più alta – sia in termini numerici che di avanzamento tecnologico – nella Cina. Una realtà che ha già fatto, di ciò che sarà molto probabilmente il nostro futuro, il suo presente più certo. E se al 2018 il Paese di Byd, Geely e Great Wall – tre dei più importanti top player nel settore delle EV – guidava il mercato globale seguita da Europa e Stati Uniti (dati ...

Auto elettriche - sono troppo costose e negli Usa non si vendono. Crolla il prezzo del litio : Il boom mediatico dell’Auto elettrica sembrava il volano perfetto per far decollare il giro d’affari del litio, che attualmente è un componente fondamentale per la costruzione delle batterie dei veicoli a zero emissioni. Tuttavia, la diffusione delle Auto a elettroni è molto più lenta del previsto. Risultato? In un anno il prezzo del litio è Crollato del 30%, a circa 8.600 euro a tonnellata. Lo sostengono gli analisti di Morgan ...

La Commissione europea ha stabilito che le Auto elettriche devono fare più rumore : Strade più pulite e silenziose, a patto che le macchine non diventino invisibili. Questa è la decisione della Commissione europea, che ha approvato il regolamento con il quale si impone ai produttori di auto elettriche di dotare i veicoli di un suono riconoscibile e artificiale, in modo che queste non passino inosservate a pedoni e biciclette. Da luglio, tutte le automobili elettriche di nuova produzione dovranno essere dotate del Sistema ...