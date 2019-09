Atletica : al nuovo Bicocca Stadium la prima pista in Italia con sensori velocità : Milano, 18 set. (AdnKronos) - Il nuovo Bicocca Stadium di Milano sarà hi-tech e sostenibile. L'impianto sportivo avrà la prima pista di Atletica leggera in Italia realizzata con la tecnologia SmarTracks di Polytan, un sistema di rilevazione magnetica della velocità tramite sensori installati nel sub

Atletica : al nuovo Bicocca Stadium la prima pista in Italia con sensori velocità : Milano, 18 set. (AdnKronos) – Il nuovo Bicocca Stadium di Milano sarà hi-tech e sostenibile. L’impianto sportivo avrà la prima pista di Atletica leggera in Italia realizzata con la tecnologia SmarTracks di Polytan, un sistema di rilevazione magnetica della velocità tramite sensori installati nel substrato, consente di monitorare le performance degli atleti attraverso un’app per smartphone.Venerdì 20 settembre alle 17, in ...

Atletica : al nuovo Bicocca Stadium la prima pista in Italia con sensori velocità (2) : (AdnKronos) – L’evento inaugurale vedrà la partecipazione dell’alpinista Carlo Alberto Cimenti, reduce dalla scalata al Nanga Parbat, la nona vetta più alta della Terra. Una testimonianza di passione, tenacia e coraggio, quella dell’alpinista torinese: decisivo, infatti, il suo intervento nel salvataggio del compagno Francesco Cassardo, precipitato lo scorso luglio per 500 metri sulla vetta del Gasherbrum VII ...

Atletica – Le Olimpiadi ed il nuovo futuro - Andrew Howe svela : “dopo Tokyo 2020 farò l’allenatore” : Andrew Howe guarda al futuro: dalle Olimpiadi 2020 al nuovo ruolo da allenatore Giornata di importanti annunci per Andrew Howe: l’atleta azzurro ha svelato i suoi obiettivi per il prossimo anno e i suoi progetti futuri. “Il mio prossimo obiettivo sono le Olimpiadi, Tokyo2020, voglio arrivare in finale e tutte le mie forze adesso sono concentrate sul prossimo anno“, queste le parole di Howe a margine della presentazione di ...

Atletica – Meeting di Rovereto - Filippo Tortu pronto a tornare in pista : “è un nuovo esordio ed è sempre un’incognita” : Lo sprinter italiano torna a gareggiare a Rovereto sui 100 metri, nessun obiettivo ma solo tanta voglia di fare bene Lo definisce “un nuovo inizio”. La stagione di Filippo Tortu riparte dalla serata di Rovereto (Trento): domani, martedì 27 agosto, il primatista italiano dei 100 metri andrà sui blocchi del Palio della Quercia, sulla nuova pista dello stadio trentino che ospita la 55esima edizione del Meeting organizzato da Carlo ...

Atletica - Nadia Battocletti fa segnare il nuovo record italiano under 20 sui 3000 e lima 9? al personale! : La 19enne Nadia Battocletti nel corso del meeting di Goteborg, in Svezia, ha fatto segnare il record nazionale under 20 sui 3000 metri piani femminili in 9’04″46, abbattendo un primato che durava dal 6 giugno 1979 (Sabine Ladurner in 9’07″0 a Firenze). L’azzurrina aveva un personale di 9’13″45, dunque ha limato in un colpo solo 9″, per un crono che le vale il secondo posto nelle liste europee della ...

Atletica - nuovo colpo di scena nel caso Semenya : la sudafricana non potrà partecipare ai Mondiali di Doha : Un giudice svizzero ha deciso che la sudafricana non potrà partecipare ai Mondiali di Doha La telenovela Caster Semenya regala una nuova puntata, ancora più sorprendente di quelle vissute in precedenza. La sudafricana, al centro di un caso internazionale per il suo iperandrogenismo, non potrà partecipare ai prossimi Mondiali di Doha di Atletica leggera in seguito alla decisione di un giudice del tribunale svizzero. LaPresse/PA Il ...