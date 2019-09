Asia Argento | dopo un grande silenzio torna sui social | le sue parole

Asia Argento - la decisione (inaspettata) dopo il suicidio del compagno : La vita di Asia Argento, che è sempre stata piuttosto movimentata, è cambiata completamente dopo un fatto sconvolgente: il suicidio del compagno Anthony Bourdain. Lo chef, famoso in tutto il mondo, si è tolto la vita nel giugno del 2018: lo hanno ritrovato impiccato nella sua stanza all’Hotel Le chambard di Kaysersberg, vicino a Colmar, il comune della regione del Grand Est francese nord-orientale. La morte dello chef, autore e documentarista di ...

Asia Argento piange l'amico Peter Fonda : "Mi confessò di essere stato picchiato da piccolo" : Peter Fonda era un amico di Asia Argento. La scintilla che lì unì fu il film Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, diretto dall’attrice-regista italiana, con Fonda tra i protagonisti. “Eravamo diventato molto amici, da allora non abbiamo mai smesso di scriverci e sentirci”, racconta in un colloquio con Gloria Satta su Il Messaggero.“Quando, alla fine del 2017, denunciai di essere stata ...

Asia Argento - il segreto della foto con Yari Carrisi - il figlio di Al Bano e Romina : Sparita completamente dai social network, dopo le ultime vicende che l’hanno vista protagonista, Asia Argento torna su Instagram, ma sul profilo di Yari Carrisi. Il figlio di Al Bano e Romina Power, ha mostrato, nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo social, una fotografia inedita dell’attrice romana che posa al sole. Una didascalia ermetica, quella che leggiamo sotto al post Instagram: “Silver Asia”. Così la descrive Yari, senza ...

“Sta con l’ex di quell’altra”. Asia Argento : più che un gossip - è una bomba estiva : Il mondo dello spettacolo e soprattutto quello del gossip torna a parlare di Asia Argento. L’attrice, regista, cantante e volto della nostra televisione finisce nuovamente su tutti i siti di informazione. Stavolta non è per le accuse al produttore cinematografico Harvey Weinstein ma per una nuova, strana e impensabile fiamma sentimentale. Certo, dalla figlia di Dario Argento ci si aspetta sempre di tutti ma il nome del nuovo compagno lascia con ...

Asia Argento - spunta una foto impensabile : Al Bano Carrisi che dice? : Asia Argento è comparsa nuovamente sui social. L'attrice infatti, qualche tempo fa, aveva disattivato tutti i suoi account dopo esser stata insultata pesantemente su Instagram. L'ex di Morgan aveva posato per la copertina di Dust con suo padre, il celebre regista Dario Argento. Una fotografia dalle

Asia Argento torna sui social con Yari Carrisi : la foto che incuriosisce : Asia Argento insieme a Yari Carrisi: la foto su Instagram dopo l’addio ai social Asia Argento è tornata a farsi vedere sui social, dopo che da qualche tempo ha disattivato i suoi account. L’attrice e regista è infatti la protagonista dell’ultimo post pubblicato poche ore fa da Yari Carrisi sul suo profilo Instagram ufficiale. Uno […] L'articolo Asia Argento torna sui social con Yari Carrisi: la foto che incuriosisce ...

Yari Carrisi e Asia Argento/ Figlio di Al Bano e Romina immortala attrice in una foto : Yari Carrisi e Asia Argento: il Figlio di Al Bano e Romina Power immortala attrice in una foto. Gli haters restano in silenzio dopo i recenti attacchi...

Morgan e il confronto con Asia Argento a Realiti : Questa sera su "Realiti" il programma di Rai Due condotto da Enrico Lucci andrà in onda un'intervista a Morgan sfrattato dalla sua casa. Tra i giudici del programma anche Asia Argento. Marco Castoldi, in arte Morgan è stato definitivamente sfrattato. Uscito dalla sua casa “museo”, dal suo “posto di lavoro” come l’ha definita lui, promette battaglia.-- Pochi giorni fa, è stato intervistato da Enrico Lucci per il programma ...

Lei è il mio manuale di tossicodipendenza! Morgan furioso con Asia Argento : A "Live- Non è la d'Urso", Morgan ha definito Asia Argento "un manuale di tossicodipendenza", rispondendo ad un quesito posto da Mauro Coruzzi. Lo scorso mercoledì 19 giugno, è stata trasmessa l'ultima diretta di "Live: non è la d'Urso", nella quale Morgan ha rilasciato delle nuove dichiarazioni sul conto della sua ex moglie. Incalzato dall'opinionista Mauro Coruzzi, che dallo studio Mediaset gli ha chiesto come mai avesse definito ...