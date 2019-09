Ascolti tv 17 settembre 2019 | sfida tra La strada di casa e il Napoli

Ascolti TV | Social Auditel 15 settembre 2019 Barbara D’Urso riparte in testa alle tendenze “Live Non è la D’Urso” trend mondiale : Social Auditel 15 settembre 2019 : Live Non è la D'Urso trend mondiale riparte alla grande la nuova stagione Social di Live Non è la D’Urso dopo gli ottimi Ascolti tv e Social della prima edizione ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 16 settembre : Montalbano batte la seconda puntata di Temptation Island Vip : È ancora Il commissario Montalbano a vincere: il celebre personaggio, nato dalla penna di Andrea Camilleri, chiamato persino in replica a contrastare i programmi di punta di Canale 5, dopo aver battuto l’esordio di Live – non è la d’Urso il 15 settembre , si aggiudica il prime time di lunedì 16 settembre su Rai1 con la riproposizione dell’episodio “Il senso del tatto“, visto da 4 milioni 423mila telespettatori ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 15 settembre : Il Commissario Montalbano doppia il debutto di Live non è la d’Urso : Nello scontro diretto tra ‘Il Commissario Montalbano’ e il debutto della nuova stagione di ‘Live – non è la d’Urso‘ vince la fiction di Rai 1 che domenica 15 settembre ha mandato in onda la replica dell’episodio ‘Tocco d’artista‘ andato in onda per la prima volta nel maggio 2001 e che ha comunque conquistato 4.365.000 telespettatori e il 21.75% di share, doppiando il talk show di ...