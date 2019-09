Arriva il nuovo partito di Renzi Gli italiani gli daranno una seconda possibilità?

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Capisco che ad alcuni non piacerà e che altri ci vedranno un “Giuseppestaisereno” (intendo il premier Conte) ma da un punto di vista puramente politico-strategico l’iniziativa di Matteodi costruire unè intelligente e coraggiosa. In questi ultimi anni il contesto politico è cambiato profondamente: il PD di Zingaretti si è spostato a sinistra e parla molto poco ai liberali, Forza Italia è stata trascinata a destra dalla leadership di Salvini.Nel mezzo c’è uno spazio ampio, che non ha rappresentanza. Uno spazio chevuole e può coprire (prima degli altri). Non mi stupisco: una cosa che ho imparato in questi anni di lavoro è che in politica il vuoto non esiste. Mi resta soltanto un dubbio: gliun’altraa Matteodopo la parabola non proprio esaltante dei mille giorni del suo governo?

