Arresti domiciliari per Diego Sozzani FI | alla Camera il dibattito per l’autorizzazione

Diego Sozzani - la Camera decide su uso delle intercettazioni coi trojan e Arresti domiciliari. Lui : “Sussistenza del fumus persecutionis” : E’ cominciata in aula alla Camera l’illustrazione della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, e quindi il voto, sull’applicazione degli arresti domiciliari per Diego Sozzani, il parlamentare novarese di Forza Italia coinvolto nell’inchiesta “Mensa dei poveri” coordinata dalla Dda di Milano. Il deputato azzurro, che ha depositato una memoria difensiva, è accusato di finanziamento illecito dei partiti. Nelle ...

Aggredisce due donne senza motivo. Un togolese agli Arresti domiciliari : Paola Fucilieri Le vittime colpite con violenza nel sottopassaggio della stazione Milano - Ha alle spalle diversi precedenti per reati contro la persona, ma è regolare sul territorio italiano e - dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, il processo per direttissima di ieri mattina in tribunale a Lecco e la convalida dell'arresto, ma in attesa della perizia psichiatrica chiesta dalla sua legale e di tornare in aula alla ...

Roma - botte e insulti ai bimbi dell’asilo : suora finisce agli Arresti domiciliari : Era da anni un punto di riferimento per il quartiere: generazioni di bambini sono passate dall’asilo gestito dalle suore Francescane Angeline in via di Villa Troili, nel rione Aldobrandeschi, situato a Roma tra Monteverde e l'Aurelio. Quindi ha suscitato grande clamore la notizia di una religiosa della struttura finita agli arresti domiciliari per aver maltrattato i bimbi ospitati. Le piccole vittime – tutte di un’età compresa tra i quattro e i ...

Il pm ha richiesto gli Arresti domiciliari per il sindaco di Bibbiano e altri 4 indagati : Sono stati richiesti gli arresti domiciliari per il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti e altre quattro persone coinvolte nell’inchiesta sul presunto traffico di minori in provincia di Reggio Emilia. La Gazzetta di Reggio scrive che il pm Valentina Salvi ha

Anticipazioni Un posto al sole 16-20 settembre : Arresti domiciliari per Arturo : Sono giunte come sempre le Anticipazioni delle puntate della soap Un posto al sole, questa volta relative alla settimana dal 16 al 20 settembre. La bella notizia è che, dopo la vacanza estiva, torneranno a Napoli Guido e Mariella insieme al piccolo Lollo. Tra Serena e Filippo, invece, le incomprensioni continueranno mentre Marina dovrà affrontare il prossimo addio di Elena ed Alice nonché il dolore per la permanenza del padre in prigione. Detto ...

Nonnina stalker agli Arresti domiciliari : Dopo litigi, dispetti e vendette anche violente al vicino, ottantenne come lei, è scattato l'intervento del giudice e dei carabinieri a Ruffano, nel leccese

Maltrattamenti - minacce e percosse alla ex : 30enne agli Arresti domiciliari : Roma – Gli agenti del Commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale locale, nei confronti di un 30enne con precedenti di Polizia, per il reato di atti persecutori aggravati. Il provvedimento e’ scaturito al termine di attivita’ d’indagine condotta dai poliziotti, a seguito di continui ...

Arresti domiciliari a Matteo Scapin Il giudice : «Non è omicidio volontario» : Il reato riqualificato in omicidio stradale aggravato dopo l’interrogatorio di convalida. La difesa dell’investitore: «Ho sentito un botto e sono andato nel panico»

Giorgia Meloni - agli Arresti domiciliari il suo stalker : le inviava messaggi minacciosi su Facebook : Usava Facebook per inviare messaggi minacciosi e diffamatori alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Per questo N.R., residente a Trentola-Ducenta, in provincia di Caserta, è stato posto agli arresti domiciliari dalla Digos della Questura di Roma, che ha svolto le indagini. Dopo aver accertato che l’uomo era l’autore dei messaggi oggetto d’indagine, pattuglie del Compartimento polizia ferroviaria e della Digos di Roma recentemente, in ...

‘Ndrangheta - 17 Arresti a Reggio Calabria : colpita la cosca Libri. In carcere un consigliere regionale di Fdi - ai domiciliari capogruppo Pd : C’è più di un politico tra i 17 arresti eseguiti questa notte a Reggio Calabria dove la Direzione distrettuale antimafia ha colpito la cosca Libri. Fino alla conferenza stampa che si terrà in mattinata per illustrare i dettagli dell’operazione “Libro Nero”, la Procura tiene la massima riservatezza. Sappiamo già però che tra i politici arrestati ci sono il consigliere di Fratelli d’Italia Sandro Nicolò, finito in carcere, e il capogruppo al ...

Foggia - il sindaco leghista di Apricena agli Arresti domiciliari : reati contro pubblica amministrazione : Gravi reati contro la pubblica amministrazione. Con queste accuse, il sindaco leghista di Apricena, Antonio Potenza, è finito ai domiciliari assieme ad altre due persone (un altro amministratore pubblico e un noto imprenditore) al termine di un’indagine della Guardia di finanza, coordinata dalla procura di Foggia. Il primo cittadino del paese Foggiano è uno storico esponente di Forza Italia, passato con Lega nel 2018. Stando agli ...

Sì agli Arresti domiciliari. Formigoni esce dal carcere : “Hanno potuto condannarmi ma non hanno potuto decidere del mio modo di reagire e di vivere, non hanno potuto inquinare né il mio cuore né il mio cervello”. Scriveva così Roberto Formigoni lo scorso giugno in una lettera al mensile Tempi nella quale raccontava la propria vita all'interno del carcere

Roberto Formigoni agli Arresti domiciliari/ Ok Tribunale a richiesta ex Governatore : Concessi arresti domiciliari a Roberto Formigoni: Tribunale di Sorveglianza concede all'Ex Governatore di passare resto della pena facendo volontariato