Arabia Saudita | «Missili cruise lanciati dall?Iran Ecco le prove» Pompeo | «È un atto di

Petrolio - l’Arabia Saudita mostra i droni e i missili dell’attacco di sabato e accusa l’Iran : Oggi gli Usa hanno annunciato sanzioni più severe. Intanto l'Agenzia internazionale dell'energia esclude che serva ricorrere alle riserve di emergenza

Prezzi benzina dopo attacco droni in Arabia Saudita - Federconsumatori segnala rincari : La Federconsumatori fa sapere che, all'indomani dell'attacco tramite droni alle raffinerie petrolifere in Arabia Saudita, già si parla di un aumento dei Prezzi della benzina a causa del rally di quasi del 20% del Brent, e del 15% per il WTI - West Texas Intermediate. La crisi di offerta per fortuna è durata poco, visto che già gli USA hanno attinto alle riserve strategiche, così come l'Arabia Saudita ha fatto sapere che al più presto ...

Attacco ai pozzi - Arabia Saudita mostra i resti di cruise e droni : «Sono iraniani» : Attacco sponsorizzato dall’Iran: mostrati i resti di 18 droni e 7 cruise, le armi utilizzate per colpire i siti petroliferi in Arabia. Trump intanto vara nuove sanzioni contro Teheran

Arabia Saudita : «I missili cruise sono stati lanciati dall?Iran. Ecco le prove» : L'?Arabia Saudita attacca l'Iran per il lancio dei missili lanciati da droni che hanno colpito le raffinerie di petrolio sul terrorio Saudita: «I missili cruise...

L’Arabia Saudita dice che gli attacchi contro i suoi stabilimenti petroliferi sono stati «promossi dall’Iran» : Nel corso di una conferenza stampa il colonnello Turki al Maliki, portavoce del ministero della Difesa dell’Arabia Saudita, ha accusato l’Iran di essere dietro gli attacchi compiuti sabato scorso contro due importanti stabilimenti petroliferi sauditi. Maliki ha così chiarito la

Arabia Saudita - ripristinato il 50% della produzione di greggio : Lo dichiara il ministro dell’Energia Saudita. Le quotazioni del greggio si erano impennate dopo l’attacco a due stabilimenti della compagnia nazionale Saudi Aramco, rivendicati da ribelli dello Yemen ma attribuiti da alcune fonti all’Iran

Arabia Saudita - la Cnn : «Attacco ai pozzi con missili e droni lanciati dall'Iran» : Venti droni e una pioggia di missili cruise, almeno una decina, partiti dal territorio dell'Iran. Ormai è più che un sospetto: secondo fonti dell'intelligence americana e...

Arabia Saudita - la Cnn : attacco ai pozzi con missili Cruise lanciati dall'Iran : L'attacco contro gli impianti petroliferi sauditi «con una probabilità molto alta» è partito da una base di Teheran, in Iran, vicino al confine con l'Iraq. Lo...

Arabia Saudita - Cnn : “Attacco alle strutture petrolifere lanciato da una base in Iran” : Ci sono “probabilità molto alte” che l’attacco aereo scagliato nel fine settimana all’industria petrolifera dell’Arabia Saudita sia stato lanciato da una base in Iran, vicino al confine con l’Iraq. E’ quanto hanno stabilito gli investigatori americani e sauditi, secondo quanto riporta la Cnn che cita fonti a conoscenza delle indagini. L’attacco, scrive l’emittente statunitense, ha coinvolto missili cruise che volano ...

Milan - offerte da Arabia Saudita ed Emirati Arabi : ecco perché Elliott non è (per ora) interessato : Sembrano essere arrivate delle novità per quanto riguarda la cessione del Milan da parte del Gruppo Elliott. Dopo la smentita da parte di Louis Vuitton dell'indiscrezione del Messaggero che voleva Bernard Arnault interessato ad acquistare il Milan per 1 miliardo di euro, ora Repubblica segnala dei s

Petrolio - Cnn : attacco all'Arabia Saudita partito dall'Iran - usati missili Cruise : L'attacco contro gli impianti petroliferi sauditi «con una probabilità molto alta» è partito da una base di Teheran, in Iran, vicino al confine con l'Iraq. Lo...

Supercoppa - la lettera : “Juve e Lazio non giochino in Arabia Saudita” : Usigrai e Amnesty International Italia chiedono a Juventus e Lazio di non giocare in Arabia Saudita la sfida valida per la Supercoppa italiana, in mattinata è stata inviata una lettera dove viene chiesta “una precisa e benvenuta assunzione di responsabilita'” e di dare “il segnale che lo sport, il calcio in particolare, possono essere un veicolo straordinario di valori e un esempio virtuoso di grande importanza per il ...

Chi ha attaccato gli stabilimenti petroliferi dell’Arabia Saudita? : C'è una rivendicazione dei ribelli houthi e gli Stati Uniti accusano l'Iran, ma per ora non ci sono versioni convincenti

Attacchi in Arabia Saudita - Onu : "Non è chiaro chi c'è dietro" | Riad : "Armi sono state fabbricate in Iran" : "Non è interamente chiaro chi sia dietro l'attacco alle strutture petrolifere saudite". Lo ha detto l'inviato speciale dell'Onu in Yemen, Martin Griffiths, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza. "