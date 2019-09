Antropocene – L’epoca umana | l’inarrestabile distruzione della natura – La clip

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Ci siamo mangiati il pianeta. Se Greta – la Thunberg, non la presunta fanciulla di Bibbiano – e la sua apocalisse ecologica non vi bastano,è il documentario che fa per voi. Un monumentale, silente, impressionante lavoro, pardon, di scavo su come l’uomo ha distrutto lascarnificando montagne, modificando corsi d’acqua, estraendo materie prime, costruendo fino all’impossibile consumando territoriolmente intonso. Scontato da dire. Meno scontato, anzi molto perturbante, da vedere. Si inizia con una infernale e immensa pira di zanne d’elefante sequestrate ai bracconieri in Africa; si attraversa il circolo polare artico a Norilsk dove è in funzione la più grande miniera di metalli colorati e relativo terrificante smaltimento tossico al mondo; si fa un saltino tra i marmi di Carrara tagliati e asportati finemente dalla roccia viva per fare ...

