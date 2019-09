Anticipazioni Il segreto | Alvaro scaricherà Elsa Laguna sull' altare e fuggirà da Puente

La strada di casa 2 Anticipazioni seconda puntata : Davide è il figlio segreto di Irene? : anticipazioni La strada di casa 2 24 settembre: Lorenzo Morra arrestato Le anticipazioni sulla seconda puntata della fiction La strada di casa 2 vi terranno col fiato sospeso perché si entrerà subito nel vivo della vicenda e per alcuni personaggi si prospetteranno periodi davvero bui e turbolenti; forse saprete a chi facciamo riferimento se avete […] L'articolo La strada di casa 2 anticipazioni seconda puntata: Davide è il figlio segreto ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di mercoledì 18 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di mercoledì 18 settembre 2019: Isaac è sempre più sicuro che Alvaro stia imbrogliando Elsa e non prende affatto bene la notizia che Alvaro ha chiesto alla ragazza di sposarlo… Francisca Montenegro, prima di liquidare Fernando, vuole che Prudencio dia un’occhiata alla contabilità della tenuta… Maria e Roberto cominciano insieme a Raimundo a progettare i lavori di ristrutturazione della loro ...

Il Segreto/ Anticipazioni 18 e 17 settembre : Elsa prende una decisione sulle nozze : Il Segreto, Anticipazioni puntata 17 e 18 settembre: Elsa al bivio, sposare o meno Alvaro. La decisione arriva mentre Isaac si avvicina alla verità

Il segreto - ricominciano le puntate serali : si riparte martedì 17 settembre - Anticipazioni : Stagione nuova, abitudini vecchie: ripartono gli appuntamenti in prima serata con Il segreto. Anche questa volta – martedì 17 settembre – l’episodio della soap opera spagnola va in onda dalle 21.25 su ReteQuattro e, come nella passata stagione tv, gli episodi trasmessi sul canale che sta sul numero 4 del telecomando sono in continuità con quanto succede durante le puntate ‘normali’ in onda nel primo pomeriggio. Il ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata SERALE di martedì 17 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO in prima serata su Rete 4 di martedì 17 settembre 2019: Carmelo riceve un biglietto che riguarda lui e Don Berengario, nel quale viene chiesto un incontro SEGRETO… Julieta non riesce a parlare con Cifuentes e continua a stare zitta anche con i suoi cari… Elsa scopre cosa significa l’iscrizione sull’anello e decide di credere ad Alvaro, per la gioia di Antolina… Maria decide ...

Il Segreto Anticipazioni 18 settembre 2019 : Un uomo misterioso vuole incontrare Carmelo e Don Berengario : Carmelo e Don Berengario hanno ricevuto un misterioso invito a un appuntamento. Uno sconosciuto vuole parlare con loro.

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 17 settembre 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre Carmelo e Berengario si preparano ad un incontro misterioso, Blanca si arrende a Samuel e si dice disposta a tornare con lui purché gli riconsegni Moises.

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Maria potrebbe aver ucciso Fernando e torna da Gonzalo : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto raccontano che prossimamente molti colpi di scena cambieranno le vite dei personaggi protagonisti. Ci sarà la possibile morte di Fernando, il figlio do Olmo che vorrà far sparire Puente Viejo. Maria riuscirà a mettere fine a tutte le sofferenze che ha dovuto patire negli anni a causa dell'ex marito. Nelle trame spagnole la Castaneda potrebbe aver ucciso il suo ex marito Nelle trame iberiche, la giovane ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 23-28 Settembre 2019 : Don Anselmo Tenta il Suicidio! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 23 a sabato 28 Settembre 2019: Don Anselmo confessa, “tradisce” i suoi amici e Tenta di togliersi la vita! Anticipazioni Il Segreto: Don Anselmo confessa la verità sull’omicidio dei Molero e poi medita il suicidio. Alvaro continua ad ingannare Elsa, mentre Antolina offende Marcela. Fernando Trama qualcosa di pericoloso e misterioso, mentre Julieta fa perdere le tracce di ...

Il Segreto Anticipazioni : FRANCISCA fa uno strano discorso - ecco quale : Nell’arco delle prossime settimane di programmazione de Il Segreto, Adela Arellano (Ruth Llopis) e Irene Campuzano (Rebeca Sala) decideranno di fondare un’associazione destinata alle donne di Puente Viejo e coinvolgeranno nel progetto anche Maria Castañeda (Loreto Maulelòn). Con il trascorrere degli episodi, nella trama si inserirà però anche la “solita” FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas)… Il Segreto, news: ecco perchè ...

Anticipazioni Il Segreto 17 settembre - torna il serale : Elsa continua a fidarsi di Alvaro : torna finalmente il serale de Il Segreto dopo una sospensione durata tutta l'estate. In questi ultimi mesi, infatti, Rete 4 ha trasmesso in prime-time solo Una Vita, scatenando più di qualche critica da parte dei fan. Invece a partire da oggi, 17 settembre, ogni cosa tornerà al suo posto con le due telenovele che verranno trasmesse di sera proprio come era accaduto la scorsa primavera. Oltre all'appuntamento pomeridiano - come sempre in onda ...

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 22 al 28 settembre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 22 a sabato 28 settembre 2019: Meliton è triste per non aver vinto il concorso indetto per eleggere il “migliore tutore dell’ordine della regione” e sfoga la sua frustrazione su tutti gli abitanti; Tiburcio e gli altri gli consegnano quindi una placca e un diploma simbolico per risollevargli il morale. Elsa sta per sposarsi: Antolina è gelosa del rapporto tra ...

Il Segreto Anticipazioni : Isaac va a vivere con Elsa dopo aver lasciato la Ramos : Torna lo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, lo sceneggiato nato dalla penna di Aurora Guerra trasmesso da lunedì alla domenica su Canale 5. Le anticipazioni dei nuovi episodi in onda tra qualche settimana in Italia, rivelano che Elsa Laguna e Isaac Guerrero torneranno nuovamente insieme dopo aver presumibilmente sconfitto Antolina Ramos. Il Segreto: Elsa lasciata, Isaac scopre la verità sulla Ramos Le avvincenti trame de Il Segreto, ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 17 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di martedì 17 settembre 2019: Onesimo ha fatto infuriare Don Anselmo, mettendo in dubbio l’esistenza di Dio… Cifuentes pensa che Carmelo e Don Berengario stiano tacendo la verità su quanto successo ai Molero. Don Berengario appare in procinto di vuotare il sacco, ma Carmelo cerca di convincerlo a stare zitto. A quel punto, il sergente decide di rivolgersi a Julieta… Francisca alla fine riesce ...