Angela Cavagna arrivano le accuse dell’ex marito Orlando Portento

(Di mercoledì 18 settembre 2019)è l’exdella showgirleracconta: ”Anni fa lei se n’è andata di casa e ci separammo; il motivo ufficiale non lo so ma io sono un traditore seriale, non le ho dato il figlio che lei mi ha chiesto e non l’ho sposata in chiesa come lei sognava (ma solo in comune, invece di un mazzo di fiori un mazzo di basilico ed invece di lanciare il riso si lanciavano pinoli”. “Ora lei ha un altro uomo ed abita a Tenerife, mangia, beve, ingrassa e sta con il cu….o in ammollo tra mare e piscina e a me ha portato via tutto: la casa ed il box di Genova, la villa vicino Voghera, ha venduto tutto e mi ha lasciato senza un tetto sulla testa. Io vivo in un appartamento in affitto, pago €650 al mese, e prendo €686 di pensione; mi salvano alcuni risparmi messi via e i soldi che ho recuperato vendendo l’oro e l’argento di famiglia, ma oramai le risorse ...

