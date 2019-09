Ancelotti abbatte il Liverpool | il Napoli punta dritto agli ottavi

Solo un pari per il Napoli con la Cremonese - Ancelotti non si abbatte : “abbiamo fatto il possibile” : L’allenatore del Napoli ha commentato il pareggio ottenuto in amichevole contro la Cremonese, soffermandosi anche sull’esordio di Elmas Solo un pareggio per il Napoli nell’amichevole disputata oggi contro la Cremonese, un test comunque impegnativo per la formazione di Ancelotti rispetto alle ultime uscite. Massimo Paolone/LaPresse Niente drammi però per l’allenatore azzurro, apparso comunque soddisfatto ai microfoni ...