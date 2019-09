Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Audiofili esultate, perchéhato un nuovoale dedicato a chi ha l’orecchio sopraffino e non vuole rovinarlo ascoltandoa di bassa. Si chiamaHD, per ora riguarda solo gli Stati Uniti e ha un costo di 14,99 dollari al mese per i nuovi abbonati, che scendono a 12,99 dollari per chi è già cliente diPrime. Prima di sottoscrivere l’abbonamento, gli interessati possono aderire ad un periodo di prova di 90 giorni. Il nuovonon è da confondere con, disponibile da tempo anche in Italia. L’abbonamento “Unlimited” costa 9,99 euro al mese e non offre la stessaale del nuovoHD. Comunque, chi è già iscritto ade dovesse decidere di passare aHD, dovrà sottoscrivere l’opzione da 5 dollari in più al mese. Quello che bisogna chiedersi è se il ...

Cascavel47 : Amazon inaugura Music HD, il servizio musicale per chi pretende l’alta qualità - erregi69 : Amazon inaugura Music HD, il servizio musicale per chi pretende l’alta qualità - Noovyis : (Amazon inaugura Music HD, il servizio musicale per chi pretende l’alta qualità) Playhitmusic -… -