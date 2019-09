Allerta Meteo Puglia | criticità arancione a Gargano | Tremiti e Fortore

Allerta Meteo - l’Uragano Humberto si dirige verso l’Europa e può capovolgere la tendenza anche in Italia : L’uragano Humberto è diventato un “mostro” categoria 3 sulla scala Saffir-Simpson, con venti che soffiano a 185 km/h, e nelle prossime ore arriverà sulle Bermuda, nel cuore dell’oceano Atlantico. Humberto sta risalendo l’oceano da sud/ovest verso nord/est allontanandosi dagli Stati Uniti dopo avere toccato le Bahamas sotto forma di tempesta tropicale. L’uragano si dirige verso l’Europa, dove potrebbe ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta anche al Centro/Sud : nuovo pesante avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La discesa di aria fredda in quota sta determinando un peggioramento del tempo sulle regioni adriatiche settentrionali, che nelle prossime ore interesserà anche i versanti adriatici Centro-meridionali dell’Italia. ll passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti nord-orientali, con conseguente flessione delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per Giovedi' 19 : temporali e venti forti al centro-sud : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo per la giornata di domani, quando avremo condizioni di forte instabilità sulle regioni centro-meridionali, in particolar modo quelle...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per temporali al centro/sud : La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per piogge e temporali sparsi sulle zone centro meridionali della regione a partire dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 18 settembre alle 15 di domani, giovedì. Aria fredda proveniente dal nord Europa si sta avvicinando alla penisola determinando un aumento dell’instabilità anche sulla Toscana. Nella giornata di domani, giovedì ...

Allerta Meteo - irrompe il fronte freddo da Nord/Est : “esplodono” i primi temporali al Nord - rischio grandine e tornado : E’ scattata l’Allerta Meteo per il maltempo che tra oggi e domani colpirà gran parte d’Italia per una veloce sfuriata fredda proveniente da Nord/Est. Il fronte freddo è appena arrivato e sta provocando i primi forti temporali nel cuore della pianura Padana, tra Padova e Ferrara, mentre a Trieste da stamattina la temperatura non ha mai superato i +21°C dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi. Il maltempo si estenderà a tutto il ...

Allerta Meteo Estofex : forte maltempo scatenerà nubifragi sul Centro Italia : Allerta Meteo – In arrivo una breve ondata di maltempo sull’Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, Allerta di livello 1 per il Centro Italia, principalmente per nubifragi. Livello 1 per l’Algeria, principalmente per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni. Livello 1 anche per la Russia meridionale, principalmente per forti raffiche di vento. Tutte le allerte si intendono ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : aria fredda - temporali e venti forti in arrivo : La giornata di domani, Mercoledì 18 Settembre, sarà caratterizzata da un peggioramento atmosferico, come vi abbiamo descritto anche in questo precedente articolo. La Protezione Civile ha emanato...

Allerta Meteo - veloce sfuriata di maltempo in arrivo sull’Italia tra Mercoledì 18 e Giovedì 19 : Torna il maltempo su gran parte d’Italia nei prossimi due giorni: tra Mercoledì 18 e Giovedì 19 Settembre uno spiffero d’aria fredda proveniente da Nord/Est farà diminuire le temperature in modo brusco, innescando forti temporali dapprima al Nord già da Mercoledì mattina, successivamente anche al Centro dal pomeriggio di Mercoledì (specie versante Adriatico), infine anche al Sud nella giornata di Giovedì 19, soprattutto tra Abruzzo, ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : “Forte maltempo e brusco calo delle temperature domani al Centro/Nord” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La discesa di aria fredda dai settori nord-orientali europei determinerà, nei prossimi giorni, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche che, dalla prossima notte, interesserà dapprima il nord-est per poi estendersi, nella giornata di domani, al Centro-sud. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un deciso rinforzo della ventilazione, con conseguente flessione delle temperature. Sulla base delle ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione da stasera per temporali : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avviso di condizioni Meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato, per possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio o forte temporale, lo stato di attenzione (da riconfigurare, ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani temporali e vento forte sulla costa : “Nella giornata di mercoledì 18 settembre l’Emilia Romagna sarà interessata dal transito di una veloce perturbazione che determinerà un flusso di correnti fresche da nord-est. Sono previste precipitazioni diffuse anche di tipo temporalesco che potranno assumere carattere organizzato con maggiore probabilità sul settore centro-orientale della regione. Nel corso della mattinata si prevede un’intensificazione dei venti da nord-est ...

Alluvioni nel sudest della Spagna : si aggrava il bilancio delle vittime - Allerta Meteo rossa : Si è aggravato il bilancio delle Alluvioni che stanno colpendo il sudest della Spagna: un uomo è annegato dopo che la sua auto è rimasta intrappolata in un tunnel pieno d’acqua ad Almeria, secondo quanto reso noto dalla municipalità locale. Un poliziotto è riuscito a salvare due delle tre persone presenti nell’auto, ma “una è rimasta dentro il mezzo“, ha detto a radio Cadena Ser il sindaco di Almeria, Ramon ...

Meteo - forti temporali : Allerta gialla in Sicilia : Meteo, forti temporali: allerta gialla in Sicilia. Ecco le zone dell'isola interessate dall'allerta Meteo gialla

Allerta Meteo - vasto Ciclone Mediterraneo alimenta forte maltempo al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo all’estremo Sud Italia per il maltempo delle prossime ore: forti temporali stanno già colpendo la Sicilia, mentre piove in alcune zone della Calabria jonica e meridionale. Molte nubi stanno interessando le aree Mediterranee e, oggi, anche il Nord/Ovest (con piogge sparsa su tutta la Liguria di Ponente, da Genova a Ventimiglia). Forti temporali stanno invece colpendo le isole Baleari, ma nella giornata di domani, Mercoledì 11 ...