Allerta in Europa per carne macinata contaminata da Salmonella Enterica | “rischio serio

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Il sistema rapido dieuropeo per alimenti e mangimi (Rasff) ha pubblicato in data 13 settembre 2019 l’avviso di richiamo didi cavallo dal mercato europeo perché contenente. Nello specifico si tratta di “di cavallo tritata cruda e refrigerata” prodotta in Romania e distribuita prevalentemente in Francia. Il sospetto è quello di un grave rischio di epidemia di origine alimentare, dovuta ai microrganismi patogeni di cui sono state trovate tracce nell’alimento. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare i rischi ed eventuali altre misure dopo il richiamo preventivo. L'articoloinperda: “rischiodi epidemia” INFO Meteo Web.

demian_yexil : RT @persefone900: Allerta Globale per una 'NUBE RADIOATTIVA' che si sta espandendo in Europa e Asia Centrale - Segni dal Cielo https://t.co… - persefone900 : Allerta Globale per una 'NUBE RADIOATTIVA' che si sta espandendo in Europa e Asia Centrale - Segni dal Cielo -