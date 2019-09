Agricoltura | aumentano in Lombardia imprese gestite da under 35 2

Agricoltura : aumentano in Lombardia imprese gestite da under 35 : Milano, 18 set. (AdnKronos) - Ci sono 288 nuove imprese agricole, in Lombardia, gestite da under 35 nate nei primi sei mesi del 2019, in pratica più di una al giorno. Tra di loro a crescere di più sono soprattutto le donne e i settori preferiti sono quelli della coltivazione di cereali, latte, uva,

Agricoltura : aumentano in Lombardia imprese gestite da under 35 : Milano, 18 set. (AdnKronos) – Ci sono 288 nuove imprese agricole, in Lombardia, gestite da under 35 nate nei primi sei mesi del 2019, in pratica più di una al giorno. Tra di loro a crescere di più sono soprattutto le donne e i settori preferiti sono quelli della coltivazione di cereali, latte, uva, ovicaprini, ortaggi, apicoltura, frutti di bosco e in guscio e cavalli. In totale sono 3.368 di imprese giovani con un aumento ...