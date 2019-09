Acqua Sorgesana | lotto ritirato dal Ministero della Salute per rischio microbiologico

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Undiè statodal mercato in seguito ad un comunicato del. Si tratta, nello specifico, di un particolaredi confezioni risultate non idonee agli esami batteriologici di routine e che ha determinato il motivo dell’ordinanza e il relativo ritiro dal mercato del prodotto incriminato. Il consiglio è sicuramente quello di non consumare il prodotto segnalato dalle autorità e di restituirlo, quanto prima, al punto vendita di acquisto.: confezioni interessate al richiamo Il richiamo ufficiale da parte del Ministrosi riferisce aldimineralecontrassegnato dal codice L 40214 e con scadenza prevista per il 13 febbraio 2021. In particolare si tratta delle confezioni da 50 cl confezionate in provincia di Caserta nello stabilimento Lete Spa di Pratella. Il motivo che ha fatto scattare ...

