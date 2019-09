A Santa Croce Camerina la Giornata delle vittime del lavoro

Maltempo : fulmine danneggia campanile della chiesa di Santa Croce a Pieve Ligure : La scorsa notte un fulmine ha danneggia to il campanile della chiesa di Santa Croce , nel Comune di Pieve Ligure : dopo la comunicazione dal comando di polizia locale, il sindaco del comune di Pieve Ligure ha interdetto l’accesso alla chiesetta e al terreno circostante, a garanzia dell’incolumità pubblica in caso di crolli. Il luogo è una meta di trekking, per il suggestivo panorama sul Golfo di Genova, a 518 metri sul mare. L'articolo ...

Ricostruzione - demolizione ultimo palazzo a Santa Croce - Ne saranno ricostruiti due in meno : L'Aquila - Sono iniziati i lavori di demolizione dell’ultimo fabbricato di via Santa Croce danneggiato dal sisma dell’Aquila del 2009, sul quale, finora, per i proprietari non era stato possibile effettuare degli interventi. Lo ha reso noto l’assessore alla Ricostruzione privata, Vittorio Fabrizi. “Sarà ricostruito un quartiere più vivibile e meno ‘aggressivo’ delle emergenze architettoniche che sono nella zona, prime tra tutte ...