‘A chi fa gola Firenze’ | vi raccontiamo la nostra inchiesta sull’urbanicidio della città

Renzi lascia il Pd - il gelo di Palazzo chigi : «Scelta dei tempi singolare» : Palazzo Chigi esprime «perplessità» per la scissione di Renzi. Questo trapela da fonti del governo che riportano il pensiero del premier Giuseppe Conte. E mentre il segretario dem...

Governo : P.chigi - ‘singolari tempi scissione - operazione Renzi non trascurabile’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Rimane singolare la scelta dei tempi” dell’operazione portata avanti da Matteo Renzi, che ha lasciato con i suoi il Pd, una decisione “annunciata subito dopo il completamento della squadra di Governo”. Lo sottolineano fonti di Palazzo Chigi, ricordando che proprio “ieri hanno giurato, infatti, i viceministri e i sottosegretari”. “Se portata a compimento ...

Beach volley - Qualificazioni Tokyo 2020 : il regolamento e come ci si qualifica nel torneo di Pechino. Diretta streaming su OA Sport : E’ tutto pronto a Pechino (Haiyang) per il torneo che qualificherà quattro coppie (si tratta di posti Nazione, non qualificazioni nominali, due maschili e due femminili) alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il torneo, che prende il via domani notte, presenta al via 16 coppie maschili e altrettante femminili, non più di una per nazione (per genere) ed esclude le coppie che, per diversi motivi, si sono già qualificate per i Giochi Olimpici, quindi ...

Tenta di strangolare e di investire una barista - poi attacca agenti e militari : preso marocchino : Lo straniero ha dato in escandescenze per una birra troppo fredda, scagliandosi più volte contro la titolare cinese del bar, poi trasportata in ospedale dove ha ricevuto una prognosi di 40 giorni. Aggrediti anche gli uomini in divisa che lo hanno fermato dopo che aveva sfondato un posto di blocco lungo la Emilia Federico Garau ? Luoghi: Reggio Emilia ...

Le orecchie del figlio di 10 anni sono troppo brutte - madre insoddisfatta lo strangola : Una donna, come riportato dal quotidiano Hurriyet, ha deciso di uccidere il figlio perché le sue orecchie erano troppo brutte. Il bimbo aveva 10 anni ed è stato strangolato dalla madre in un bagno di un ospedale di Ankara in Turchia. La madre era andata da uno specialista per fare in modo che le orecchie del figlio avessero un aspetto, secondo lei, più normale. La donna però è rimasta insoddisfatta dell’operazione e così ha deciso di ...

Migranti : Morra - ‘sbagliato parlare di porti aperti o chiusi - vanno regolamentati’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “E’ sbagliato parlare di porti aperti e porti chiusi, i porti devono essere sottoposti a una regolamentazione”. Così, il Presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra commenta con l’Adnkronos la decisione dell’Italia di assegnare alla Ocean Viking il porto di Lampedusa.“C’è un accordo con altri governi europei – dice Morra, a Palermo per ...

Inchiesta nomine e appalti Reggio Emilia - irregolarità segnalate già dal 2013 : dai contratti anomali ai 58mila euro di spese : La Corte dei Conti prima e gli ispettori della Ragioneria Generale dello Stato poi, segnalarono più volte all’amministrazione comunale di Reggio Emilia, tra il 2013 e il 2018, palesi irregolarità ed illeciti, anche di natura costituzionale, nelle modalità di assunzione del personale dirigente e nell’organigramma di governo dell’ente locale. Scelte compiute in violazione della “separazione tra indirizzo politico e gestione, che ...

Cagliari - infortunio muscolare per Nainggolan : a rischio la presenza del belga nel match con il Parma : Il club rossoblù ha reso noto tramite un comunicato come il centrocampista belga abbia riportato un problema muscolare al polpaccio Il Cagliari rischia di dover fare a meno di Radja Nainggolan per il match di Parma, in programma nel prossimo week-end di Serie A. Il centrocampista belga infatti ha riportato un problema al polpaccio, che verrà valutato nelle prossime ore dallo staff sanitario rossoblù. Questa la nota pubblicata dalla società ...

Voli Stato : Salvini - ‘chiesta archiviazione e Polizia conferma regolarità’ : Orvieto, 12 set. (AdnKronos) – Sulla vicenda dell’utilizzo dei Voli di Stato “hanno chiesto l’archiviazione, la Polizia ha confermato che tutto è regolare. Che il ministro che si occupa di Polizia prenda l’areo della Polizia non mi sembra una cosa molto particolare”. Lo dice l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, parlando con i giornalisti ad Orvieto. L'articolo Voli Stato: Salvini, ...

Pesta a sangue la ex e la manda in ospedale - arrestato marocchino irregolare : Violenta aggressione in un appartamento di via Pellas. Non accettando la fine della relazione, il nordafricano ha aggredito l'ex italiana, prendendola a pugni in faccia e rompendole un piatto sulla testa. Lo straniero si trova ora dietro le sbarre Federico Garau ? Luoghi: Firenze

F1 - GP Italia 2019 : il duello corpo a corpo tra Leclerc e Hamilton. Contatto al limite del regolamento - il monegasco ha chiuso la porta : Il Gran Premio d’Italia 2019 ha regalato grandissimo spettacolo dalla partenza alla bandiera a scacchi ai tifosi presenti sugli spalti del circuito di Monza ed è stato caratterizzato principalmente dal duello ravvicinato per la vittoria tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il rookie della Ferrari ed il cinque volte campione iridato della Mercedes si sono dati battaglia sin dai primi metri della gara con il monegasco sempre impegnato a ...

Libia : assessore Pesca Sicilia - 'troppi rischi - serve regolamento Ue per Mediterraneo' : Palermo, 6 set. (AdnKronos) - "L'Europa intervenga al più presto per regolamentare il Mediterraneo per ristabilire i diritti e certezze per tutti. Non è possibile continuare a rischiare la pelle in questo modo". Lo ha detto all'Adnkronos Edy Bandiera, assessore alla Pesca della Sicilia parlando dei

Versiliana 2019 - Conte : “chi sbarca in Italia - sbarca in Europa. Modificare regolamento di Dublino e lavorare su meccanismo europeo” : “Per quanto l’attenzione dei media e quella internazionale è incentrata sul singolo caso di emergenza, il problema dell’immigrazione è più complesso e va seguito sin dai Paesi di origine, dove nascono i flussi migratori, poi nei Paesi di transito e successivamente con il tema degli sbarchi, tra redistribuzione e rimpatri. Ci sono dei pilastri che abbiamo già individuato: Modificare il regolamento di Dublino, contrastare i traffici illeciti ...