Volley | Pagelle Italia-Bulgaria 3-1 | Giannelli direttore d’orchestra | Zaytsev devastante

Volley - Italia-Romania 3-0 : le pagelle degli azzurri. Zaytsev e Juantorena positivi - Lanza non incide. Nelli micidiale al servizio! : L’Italia vince 3-1 anche la terza partita del girone preliminare, concedendosi un set di black out che permette alla Romania di accorciare le distanze dopo la prima parte di gara a senso unico a favore degli azzurri. Ecco i voti, giocatore per giocatore, dei protagonisti della sfida giocata a Montpellier: SIMONE GIANNelli 6.5: Si limita alla normale amministrazione perchè non c’è bisogno di molto di più. Qualche imprecisione qua e ...

Volley - Italia-Grecia 3-1 : le pagelle degli azzurri. Juantorena trascina l’Italia - bene i centrali entrati in corsa : Rimonta vincente degli azzurri contro una Grecia “rischiatutto” in battuta e in attacco che mette in seria difficoltà per due set e mezzo una squadra azzurra non concentratissima. Un passo indietro per la squadra di Blengini rispetto al debutto col Portogallo. Ecco i voti giocatore per giocatore. OSMANY Juantorena 8: Fatica, come tutti, nel primo set con la Grecia che lo cerca in ricezione e lo marca stretto a muro, poi da metà del ...

Volley - Italia-Portogallo 3-0 : le pagelle degli azzurri. Giannelli - Zaytsev - Piano è l’asse vincente nel debutto dell’Italia : L’Italia del Volley, al debutto nella rassegna continentale, ha demolito con un secco 3-0 il Portogallo al termine di un match equilibrato solo nella sua parte finale. Ecco i voti, giocatore per giocatore, relativi alla prima sfida della nazionale azzurra a Montpellier SIMONE Giannelli 7.5: Nel segno della continuità, l’alzatore azzurro non sbaglia un colpo, dopo una bella Nations League e una monumentale qualificazione olimpica. Se ...

Europei di Volley femminili - le pagelle delle azzurre : le migliori sono Sorokaite e Sylla : L'Italia di pallavolo femminile esce dall'Europeo appena concluso in Turchia con molte polemiche e malumori da risolvere, ma anche con un bronzo meritato e fortemente voluto, come si è visto durante la "finalina" con la Polonia, finita sul 3-0 in favore delle azzurre. La medaglia d'oro è andata alla Serbia, che ha sconfitto nella finale di Ankara le padrone di casa della Turchia per 3-2. I voti delle italiane all'Europeo di pallavolo Terminate ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Polonia 3-0 - le pagelle delle azzurre. Egonu show - Sylla granitica : arriva il bronzo : L’Italia ha sconfitto la Polonia per 3-0 conquistando la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno liquidato le biancorosse alla Sport Hall di Ankara (Turchia) e sono così riuscite a salire sul terzo gradino del podio a dieci anni di distanza dall’ultima volta. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. pagelle Italia-Polonia 3-0: PAOLA Egonu: 8. Oggi si è vista la fuoriclasse che è: ...

Volley femminile - Italia-Serbia 1-3 : le pagelle delle azzurre. Sylla e Sorokaite insufficienti - Egonu perde il confronto con Boskovic : E’ terminata come da pronostico in semifinale l’avventura dell’Italia agli Europei 2019 di Volley femminile: le azzurre si sono arrese per 3-1 alle campionesse del mondo della Serbia, come già accaduto nella finale iridata del 2018. Al momento il gap tra le due compagini resta marcato. Andiamo a scoprire i voti delle azzurre. pagelle Italia-Serbia 1-3 Indre Sorokaite, 4: in questo Europeo aveva camuffato le lacune in ricezione ...

Volley - Italia-Slovacchia 3-0 : le pagelle delle azzurre. Sorokaite trascinatrice - serata storta per Egonu : L’Italia, pur senza brillare, si è qualificata per i quarti di finale degli Europei di Volley femminile 2019 dopo aver sconfitto 3-0 la Slovacchia a Bratislava. Un match in cui le azzurre hanno palesato tanti alti e bassi, venendo comunque a capo di un’avversaria tutt’altro che irresistibile, per quanto volenterosa. Mercoledì, contro la Russia, servirà ben altra prestazione. Andiamo a scoprire i voti delle azzurre. pagelle ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Polonia 2-3 - le pagelle delle azzurre. Egonu e compagne si spengono nel momento clou : L’Italia è stata sconfitta dalla Polonia agli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre sono state battute al tie-break e sono incappate nel primo ko del torneo anche se sono riuscite a chiudere ugualmente il girone al primo posto. Di seguito le pagelle delle ragazze di Davide Mazzanti. pagelle Italia-Polonia 2-3: PAOLA Egonu: 5,5. Segna sì 25 punti col 60% in attacco ma oggi i numeri non bastano perché la nostra stella si spegne nei ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Slovenia 3-0 - le pagelle delle azzurre. Egonu e Sorokaite decisive - squadra altalenante : L’Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-0 agli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno infilato la quarta vittoria consecutiva nella rassegna continentale e si lanciano con grande ottimismo verso lo scontro diretto con la Polonia che giovedì sera metterà in palio il primo posto nel girone. Oggi la nostra Nazionale ha tremato nel primo set quando ha dovuto annullare due set-point contro un avversario sulla carta modesto, poi si è ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Belgio 3-0 - le pagelle delle azzurre. Egonu segna 28 punti - Sylla sublime MVP - Sorokaite certezza : L’Italia ha sconfitto il Belgio con uno schiacciante 3-0 agli Europei 2019 di Volley femminile e ha conquistato la terza vittoria consecutiva nella rassegna continentale, utile per confermarsi in testa alla classifica del gruppo B. Le azzurre non hanno tremato contro le Yellow Tigers e hanno dominato, reagendo molto bene ai rari momenti di difficoltà e meritando il successo con il massimo scarto contro un avversario molto ostico che poteva ...

Volley - Italia-Australia 3-2 : le pagelle degli azzurri. Nelli risolutore - Piano trascinatore. Male Zaytsev e Lanza : L’Italia ha colto una soffertissima vittoria per 3-2 contro l’Australia nel secondo match del Preolimpico 2019 di Volley in corso di svolgimento a Bari ed oggi affronterà la Serbia nel confronto diretto che metterà a disposizione un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Andiamo a scoprire i voti degli azzurri. pagelle Italia-Australia 3-2 Osmany Juantorena, 7.5: non sarà in forma straripante, eppure mette a disposizione della squadra ...

Volley - Preolimpico 2019 : Italia-Camerun 3-0 - le pagelle degli azzurri. Giannelli e Lanza i migliori - Zaytsev e Juantorena umani : L’Italia ha sconfitto il Camerun con un rapido 3-0 nel match d’apertura del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, gli azzurri si sono imposti al PalaFlorio di Bari senza offrire un gioco perfetto ma l’importante era rompere il ghiaccio in attesa delle sfide più probanti contro Australia e Serbia. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. pagelle Italia-Camerun 3-0: SIMONE Giannelli: 7. Nel ...

Volley femminile - Pagelle Italia-Olanda 3-0 : Paola Egonu Terminator - Folie e De Gennaro fondamentali : L’Italia ha agguantato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, demolendo l’Olanda per 3-0 nel Preolimpico 2019 disputato a Catania. Una prova di grande spessore da parte delle azzurre, che ora proveranno ad infrangere un tabù storico e conquistare quanto meno un podio a cinque cerchi. LE Pagelle DI Italia-Olanda 3-0 Paola Egonu, 10: incontenibile, un vero e proprio Terminator che si abbatte sulla difesa olandese con inaudita potenza. ...