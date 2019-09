Volley | Europei 2019 | Italia-Bulgaria | i Verdi ai raggi X Sokolov pronto a scatenarsi

LIVE Italia-Bulgaria Volley - Europei 2019 in DIRETTA : primo impegno difficile per gli azzurri contro Sokolov : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – La Bulgaria ai raggi X Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per gli Europei 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Montpellier (Francia) per affrontare i Verdi in un incontro fondamentale per la classifica del gruppo A e per la definizione del tabellone della fase a eliminazione diretto, ora la ...

Volley in tv oggi - Europei 2019 (17 settembre) : orari - programma e streaming di tutte le partite : Ci si avvicina alla conclusione della prima fase degli Europei 2019 di Volley maschile. Martedì 17 settembre tante sfide interessanti quelle di questa rassegna continentale e di sicuro ad attirare l’attenzione è il match dell’Italia contro la Bulgaria. La Nazionale di Gianlorenzo Blengini vuol dare conferme del suo status affrontando una compagine altamente qualificata in questa competizione. Un test probante in vista delle partite ...

Volley - Europei 2019 : presentazione partite di oggi (17 settembre). Italia-Bulgaria e Grecia-Portogallo determinanti per la classifica : Giornata che si preannuncia ricca di emozioni quella di oggi (17 settembre) agli Europei 2019 di Volley. Italia-Bulgaria in programma alle ore 19.30 e Grecia-Portogallo che si giocherà alle 14.00 andranno a disegnare la classifica del Gruppo A. La Francia è ormai sicura della qualificazione e insieme agli azzurri e ai ragazzi di Silvano Prandi si giocherà la vetta del girone. Dopo la vittoria di ieri con la Romania, in caso di nuovo successo per ...

LIVE Italia-Bulgaria - DIRETTA Europei Volley 2019 : orario d’inizio - tv - streaming e programma : Oggi, martedì 17 settembre, sarà un’altra giornata ricca di grande spettacolo agi Europei di volley: torna in campo la Nazionale italiana, che nel primo test veramente probante affronterà la Bulgaria, sconfitta ieri con un 3-0 davvero pesante dalla Francia, rimasta così imbattuta. Il match sarà trasmesso in DIRETTA tv su RaiSport+HD, mentre la DIRETTA streaming sarà affidata a RaiPlay ed a DAZN, infine OA Sport vi assicurerà la DIRETTA ...

Italia-Bulgaria oggi in tv - Europei Volley 2019 : orario d’inizio - programma e streaming : oggi martedì 17 settembre si gioca Italia-Bulgaria, match valido per gli Europei 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Montpellier (Francia) per disputare il primo incontro di spessore di questa rassegna continentale, la nostra Nazionale ha raccolto tre vittorie consecutive ma ha sofferto troppo contro Grecia e Romania cedendo complessivamente due set e ora è attesa da un test probante contro un avversario di rango che ha ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Bulgaria - ora gli azzurri fanno sul serio. Zaytsev sfida Sokolov - partita cruciale : Italia, ora si fa sul serio. Oggi incominciano davvero gli Europei 2019 di Volley maschile per la nostra Nazionale che alle ore 19.30 scenderà in campo a Montpellier (Francia) per affrontare la Bulgaria in uno scontro diretto importantissimo per la classifica del gruppo A che definirà poi anche la composizione del tabellone a eliminazione diretta che scatterà a partire dagli ottavi di finale. Gli azzurri non hanno incantato nelle prime tre ...

Volley - Europei 2019 : calendario 17 settembre. Programma - orari e tv delle partite di oggi : oggi (17 settembre) andrà in scena la sesta giornata degli Europei 2019 di Volley. In campo le squadre di tutti e quattro i gironi. Ad aprire il Programma odierno sarà Ucraina-Montenegro che scenderanno in campo alle ore 17.00. Alle 20 andrà in scena l’altro match del Gruppo D tra Polonia-Repubblica Ceca. Passando al Girone B la prima partita di giornata è fissata alle 17.30 tra Spagna-Austria. Molto interessante l’altra gara di ...

Volley - Europei 2019 : Francia e Polonia vincono contro Bulgaria e Repubblica Ceca e volano agli ottavi : Il match più atteso della giornata agli Europei 2019 di pallavoro era senza ombra di dubbio Francia-Bulgaria. I padroni di casa hanno vinto con un netto 3-0 sui ragazzi di coach Silvano Prandi conquistando di fatto il pass per gli ottavi di finale. Di certo l’obiettivo dei transalpini è quello di conquistare il primo posto nel girone, in tal senso sarà decisiva la gara di mercoledì contro gli Azzurri. L’altro match del Gruppo A è ...

Volley - Europei 2019 : risultati e classifiche. Vincono Serbia - Francia - Polonia e Russia : Gli Europei 2019 di Volley maschile si disputano dal 12 al 29 settembre, la rassegna continentale andrà in scena in quattro Paesi: Francia, Olanda, Slovenia, Belgio. Le 24 Nazionali partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate si qualificano agli ottavi di finale dove incomincia la fase a eliminazione diretta. Di seguito tutti i risultati e le classifiche degli Europei 2019 di Volley ...

Europei Volley 2019 – Le sensazioni di Matteo Piano : “3 vittorie importanti - ora sotto con Bulgaria e Francia” : Dopo 3 importanti vittorie, l’Italia si appresta ad affrontare Bulgaria e Francia, in lotta per i primi due posti nel girone: Matteo Piano suona la carica in vista di due match decisivi La Nazionale Maschile sta vivendo il suo secondo giorno di riposo della fase a gironi della rassegna continentale. Blengini e i suoi ragazzi dopo aver ottenuto nove punti in tre partite si apprestano a vivere gli ultimi due, fondamentali match contro ...

Volley - Europei 2019 - Matteo Piano : “È stato un buon inizio. Ora serve dare il massimo con le due avversarie più forti” : L’Italia si appresta ad affrontare due partite decisive agli Europei 2019 di Volley. La squadra di Gianlorenzo Blengini domani alle ore 19.30 si troverà di fronte la Bulgaria, mentre mercoledì alle ore 20.30 sfiderà i padroni di casa della Francia. I risultati di queste due gare determineranno la classifica del raggruppamento A e quindi anche il cammino futuro degli azzurri nel torneo. In vista di questi match ha parlato il centrale azzurro ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Bulgaria. A che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : Martedì 17 settembre, alle ore 19.30 (diretta televisiva su RaiSport) l’Italia del Volley maschile continuerà il proprio percorso nella Pool A degli Europei 2019 in Francia. Gli azzurri allenati dal CT Gianlorenzo Blengini sono pronti a confrontarsi contro una delle selezioni di riferimento a livello continentale, ovvero la Bulgaria. Un incrocio tra due formazioni di cartello che sicuramente regalerà spettacolo. Ivan Zaytsev e compagni ...

Volley in tv oggi - Europei 2019 (16 settembre) : orari - programma e streaming di tutte le partite : oggi, lunedì 16 settembre, sarà un’altra giornata ricca di grande spettacolo agi Europei di Volley: sono previsti otto incontri (l’Italia riposa) dei quali due del girone degli azzurri. Tre match saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN (tra i quali Francia-Bulgaria, big match di giornata che interessa da vicino la nostra Nazionale), mentre RaiSport+HD trasmetterà in diretta tv (doretta streaming su RaiPlay) Romania-Grecia, ...

Volley - Europei 2019 : presentazione partite di oggi (16 settembre). Tra Bulgaria e Francia il primo big match del gruppo A : E’ il giorno delle prime verità nel girone A, quello che comprende anche l’Italia, oggi a riposo dopo i primi tre successi all’Europeo di beach Volley. La prima sfida non scontata del girone si gioca alle 20.45 a Montpellier e mette di fronte le due prossime avversarie degli azzurri: la Francia che finora ha vinto e convinto nelle prime due uscite casalinghe e la Bulgaria, partita fortissimo e poi in serissima difficoltà sabato ...