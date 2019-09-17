romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 17:45: VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsSicilia: Presentato il Piano regionale per l'Anguilla - Affaritaliani.it
Sicilia: Presentato il Piano regionale per l'Anguilla Affaritaliani.it
Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - E' stato presentato dall'Assessore regionale per la Pesca Mediterranea, Edy Bandiera, a Sinagra, in occasione del convegno ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE IN INTERNA, QUI TRA FLAMINIA E SALARIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; IN INTERNA TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, ALL’ALTEZZA DI TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE SULLA Roma FIUMICINO: A CAUSA DI UN INCENDIO AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI E VIA DEL CARAVAGGIO IN DIREZIONE Roma: CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUL RACCORDO IN ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASSIA MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA APPIA ANDIAMO SULLA FLAMINIA CODE E RALLENTAMENTI TRA LOCALITA MALBORGHETTO E CIMITERO FLAMINIO NEI DUE SENSI PERMANE TRAFFICO SULLA VIA CASSIA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASSIA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E APPIA SULLA VIA APPIA SI STA INCOLLONNATI TRA AEROPORTO CIAMPINO E RACCORDO IN DIREZIONE Roma CENTRO PERMANE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA E TRA USCITA BUFALOTTA E NOMENTANA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LABARO E FLAMINIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA RACCORDO E INNESTO TANGENZIALE EST IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA USCITA LABARO E APPIA E NEL TRATTO CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E APPIA E NEL TRATTO ANAGNINA E NOMENTANA E CODE ALTEZZA TRATTO URBANO A24 IN DIREZIONE VIA TIBURTINA PER UN INCIDENTE E SEMPRE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA USCITA LABARO E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E APPIA E NEL TRATTO ANAGNINA E NOMENTANA E CODE ALTEZZA TRATTO URBANO A24 IN DIREZIONE VIA TIBURTINA PER UN INCIDENTE RIMANIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA USCITA LA PISANA E CASILINA E TIBURTINA E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E NEL TRATTO ANAGNINA E NOMENTANA E CODE ALTEZZA TRATTO URBANO A24 IN DIREZIONE VIA TIBURTINA PER UN INCIDENTE RIMANIAMO SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA CASILINA E LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA ANAGNINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA NEL TRATTO SETTECAMINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA DOVE STROVIAMO TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA IL TRATTO URBANO A24 E LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E USCITA SAN BASILIO CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 NEL TRATTO TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO PERMANGONO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI STA IN FILA, ANCHE PER LA PRESENZA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’ARDEATINA, TRA COLOMBO E LA STESSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; ANCORA DISAGI SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE TRA COLOMBO E ARDEATINA, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA. DISAGI ANCHE IN INTERNA DOVE SI STA IN FILA TRA NOMENTANA E TIBURTINA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; ANCORA DISAGI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA Roma – FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE ANCHE IN INTERNA DOVE SI REGISTRANO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRAFFICO INTENSO CON CODE A PARTIRE DALLA Roma – FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. ULTERIORI DISAGI SU QUESTO TRATTO ANCHE PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’ARDEATINA. DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE ANCHE IN INTERNA DOVE SI REGISTRANO CODE ...