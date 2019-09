Verso Malta i novanta migranti soccorsi dalla Guardia Costiera italiana

Guardiacoste Verso Malta con migranti : 13.35 Unità della Guardia Costiera italiana verso Malta, dopo il soccorso di 90 migranti in acque maltesi. Ne dà notizia Alarm Phone, progetto di solidarietà degli attivisti di Watch The Med. Malta ha assunto il coordinamento dei soccorsi e poi ha chiesto all'Italia di intervenire per un barchino in difficoltà con 90 persone a bordo. Alla richiesta italiana di inviare un suo pattugliatore per trasbordare i migranti, Malta ha finora risposto ...

Migranti - “Verso accordo Ue con Francia e Germania : sbarco nei porti di Italia e Malta - ricollocamento entro un mese” : Italia, Malta, Francia e Germania stanno lavorando a un accordo per gestire in maniera condivisa gli sbarchi e procedere in maniera più efficace ed efficiente ai ricollocamenti, nonostante il regolamento di Dublino. Si chiama “Temporary predictive riallocation program” e, come rivelato da la Stampa, il 23 settembre i quattro ministri dell’Interno si incontreranno per la firma all’accordo. Anche di questo parlerà oggi ...

Migranti - anche Trenta e Toninelli vietano l'ingresso alla Alan Kurdi | La nave inverte rotta Verso Malta : Dopo il divieto di ingresso nelle acque italiane, la nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye ha lasciato le acque internazionali vicino a Lampedusa e si sta dirigendo verso si sta dirigendo verso Malta. A bordo ci sono 34 persone

Dopo stop - Alan Kurdi va Verso Malta : 15.00 Il divieto di ingresso in acque italiane del ministro dell'Interno, Salvini, per la Alan Kurdi è stato firmato anche dai ministri della Difesa e dei Trasporti, Trenta e Toninelli. Il provvedimento è stato notificato al comandante.Ora la Alan Kurdi va verso Malta. Intanto in una nota del ministro della Difesa si rileva che "è necessario, nel più breve tempo possibile,portare assistenza a minori imbarcati e a tutte le persone bisognevoli ...

Alan Kurdi Verso Malta : “C’è bimbo ferito da arma da fuoco. È da lui che Salvini deve difendersi?” : "Queste sono le persone da cui l'Italia di Matteo Salvini si deve proteggere", ha scritto il portavoce della Sea-Eye, pubblicando la foto di un piccolo naufrago: "Il suo nome è Djokovic e ha 4 anni. In Libia ha subito una ferita da arma da fuoco. Dovremmo riportarlo lì? Ora lo portiamo a Malta": così la nave Alan Kurdi annuncia di aver preso la rotta per Malta.Continua a leggere

Migranti - nave Alan Kurdi fa rotta Verso Malta : “C’è un bambino di 4 anni ferito - sono queste le persone da cui deve difendersi l’Italia” : La Alan Kurdi fa rotta verso Malta. Ad accelerare i tempi della scelta è l’esigenza dell’equipaggio di far sbarcare il prima possibile un bambino di quattro anni che riporta una ferita di 10 centimetri causata da un colpo di arma da fuoco. “queste sono le persone da cui l’Italia deve essere protetta. Si chiama Djokovic, come un giocatore di tennis europeo. In Libia, ha subito una ferita da arma da fuoco. Dovremmo ...