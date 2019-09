Verona-Milan | dei cori razzisti a Kessie nei referti non c’è traccia

Milan : Piatek si sblocca e regala i 3 punti a Verona - ma la squadra ancora non gira : Il Milan ha battuto il Verona per 1-0 al Bentegodi nel posticipo della terza giornata di Serie A, grazie a un calcio di rigore trasformato da Piatek. Un gol liberatorio per l'attaccante polacco, criticato molto nell'ultimo periodo per la poca freddezza dimostrata nelle prime partite di questa stagione (amichevoli incluse). Critiche causate anche dal recente cambio di numero di maglia dell'attaccante rossonero, passando dal 19 al 9, il numero che ...

Cori razzisti a Kessie - il Milan ‘smentisce’ il Verona : il comunicato ufficiale dei rossoneri : ”Vogliamo ringraziare tutti, le societa’ e i tifosi che hanno mostrato il loro supporto a Franck Kessie. Attraverso tutta la nostra storia, abbiamo sempre onorato i valori dello sport. Per questo condanniamo, ancora una volta, tutte le forme di razzismo o discriminazione: il calcio non dovrebbe dividere ma unire le persone”. E’ il messaggio apparso sui profili social del Milan, secondo quanto raccolto a bordo campo ...

Verona-Milan - “buu” razzisti a Kessie? Il Verona risponde su twitter : il comunicato! : Verona MILAN KESSIE- Probabili insulti razzisti e nuovo capitolo del nostro calcio italiano messo nuovamente in discussione. Di fatto, Kessie e Donnarumma, durante il match di ieri sera al Bentegodi, sarebbero stati presi di mira con presunti insulti razzisti e con insulti decisamente pesanti. Dopo il caso Lukaku, la Serie A ritorna a far parlare […] L'articolo Verona-Milan, “buu” razzisti a Kessie? Il Verona risponde su ...

Calcio - l’Hellas Verona smentisce i cori razzisti : “Fischi riservati alla gestione arbitrale del match contro il Milan” : E’ arrivata una secca smentita da parte dell’Hellas Verona, relativamente alla questione “coro razzisti” nel corso del match del campionato di Calcio di Serie A tra la formazione scaligera e il Milan al “Bentegodi“. La partita sul rettangolo verde veneto è stata infatti accompagnata da diverse “rimostranze” dei supporters nei confronti di chi era in campo. A detta di alcuni dei presenti i giocatori ...

Il Milan vince a Verona : Var - espulsioni e Piatek-gol - Giampaolo respira : Un Milan non bello ha vinto di misura, in trasferta, contro il Verona. Al "Bentegodi" successo di rigore dei rossoneri, grazie al penalty trasformato da Piatek al 23' della ripresa. I veneti hanno giocato in dieci uomini, per il rosso diretto inflitto ai danni di Stepinski, dal 21' del primo tempo m

"Buu" razzisti a Verona contro il milanista Kessie : I cor si sono sentiti distintamente durante il primo tempo della partita e che sono continuati fino all’intervallo

Le pagelle/ Verona Milan - 0-1 - : i voti della partita - Serie A - : Le pagelle di Verona Milan, 0-1,: i voti della partita, Serie A,. Tutte le votazioni del posticipo di domenica alle 20.45 della terza giornata

Milan - Verona non è fatale ma… quasi! Zero idee anche con l’uomo in più : ci pensa Piatek ad evitare la figuraccia : Il Milan soffre a Verona, ma torna a casa con i tre punti. Il gioco latita, la mano di Giampaolo stenta a vedersi: si vede invece quella di Gunter che genera il rigore trasformato da Piatek che spezza il digiuno Domenica di Serie A ricca di gol ed emozioni che si chiude con una sfida in controtendenza sul piano dello spettacolo. La trasferta di Verona si conferma, ancora una volta, complicata per il Milan che rischia di trasformare ...

Verona-Milan - Giampaolo : “caso Piatek? Non mi risulta” : “Il Verona ha fatto la sua onesta partita difensiva, noi abbiamo avuto il nostro trend davanti, ci sono cose da migliorare ma la vittoria e’ positiva, ci aiuta a lavorare. Non nascondo la polvere sotto il tappeto, non mi nascondo dietro il risultato positivo, dico alla squadra quello che va migliorato”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria a ...

Verona-Milan - Juric risponde così sugli episodi di Var : Ottima prestazione per l’Hellas Verona nella gara di campionato contro il Milan, sconfitta però per la squadra di Juric con il risultato di 0-1 grazie al rigore trasformato da Piatek. “Undici contro undici eravamo messi meglio in campo, dopo abbiamo difeso benissimo concedendo solo il tiro di Calabria e creando anche occasioni da gol. Dispiace perché se c’era una squadra che doveva far punti oggi eravamo noi secondo ...

Il Milan soffre a Verona ma vince con un rigore di Piatek : Il Milan soffre a Verona ma vince con un rigore di Piatek. Un Milan non bello ha vinto di misura, in trasferta, contro il Verona.

Verona-Milan - ululati razzisti contro Kessie e le frasi di Salvini scatenano il caos : “Parlavo oggi con un dirigente sportivo di una società cosiddetta minore. Ma perché c’è la necessità, al di là della politica, di riempirsi anche di stranieri, spesso e volentieri ‘pippe’, senza puntare sui giovani? Noi abbiamo provato a dare dei benefici alle società che puntano a far arrivare nelle massime serie i giovani del vivaio. Non faccio nomi e cognomi ma alcuni stranieri in campo per il Milan stasera, ...

Rigore Piatek piega il Verona ma Milan soffre : Il Milan tiene alta la testa grazie ad un Rigore di Piatek che gli permette di battere 1-0 il Verona ma ancora una volta latita paurosamente nel gioco, ad una settimana dal derby con l'Inter capolista. La squadra di Giampaolo gioca per tre quarti di gara in superiorita' numerica grazie alla frettolosa espulsione di Stepinski per fallo su Romagnoli, ma non cambia ritmo, non mette mai davvero alle corde un Verona tanto cuore e corsa ma di poca ...

Verona-Milan 0-1 Piatek decisivo dal dischetto : Il Milan di Giampaolo? Attendere, prego. Dalla cintola in su, il Diavolo è ancora un'idea «in progress», pure troppo. Mancava poco perché, al Bentegodi, pure la miglior...