Venezia | tre morti e un ferito nello schianto di un motoscafo di Montecarlo contro una

Dramma a Venezia - barca si schianta sulla diga : tre morti e un ferito : L'incidente nautico ha coinvolto uno scafo offshore che sarebbe finito a tutta velocità contro la diga di San Nicoletto.Continua a leggere

Venezia - imbarcazione si schianta su una diga : tre morti e un ferito : Uno scafo offshore sarebbe finito contro la diga di San Nicoletto, in località Lunata, tra bocca Porto Lido e Punta Sabbioni

Barca si schianta su diga a Venezia - tre morti e un ferito : Tre persone sono morte ed una quarta è rimasta ferita in un incidente nautico avvenuto a Venezia. Secondo le prime informazioni riferite dai vigili del fuoco, uno scafo offshore sarebbe finito contro la diga di San Nicoletto, in località Lunata, e nello schianto tre occupanti della Barca sono morti.

Venezia - tre morti e un ferito nello schianto di un motoscafo contro una diga nella laguna : Tre morti e un ferito nello schianto avvenuto questa sera a Venezia tra le Bocche di porto del Lido e Punta Sabbioni. Un grosso motoscafo, uno scafo offshore di Montecarlo, poco dopo le 21,...

Venezia : 4 kg di marijuana in casa - tre stranieri in manette (2) : (AdnKronos) - I militari hanno poi recuperato anche tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi: ritagli e rotoli in cellophane per la realizzazione delle classiche dosi da strada e grossi sacchi neri, di quelli utilizzati solitamente per l'immondizia, necessari per conservare e nasc

Venezia : 4 kg di marijuana in casa - tre stranieri in manette : Venezia, 17 set. (AdnKronos) - Nella mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mestre, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un gruppo di stranieri domiciliati a Mestre. Si tratta di tre rifugiati con protezione

Venezia : 4 kg di marijuana in casa - tre stranieri in manette : Venezia, 17 set. (AdnKronos) – Nella mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mestre, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un gruppo di stranieri domiciliati a Mestre. Si tratta di tre rifugiati con protezione sussidiaria e umanitaria, provenienti dal centro-Africa, due dei quali con precedenti specifici commessi a Mestre. Era da diversi giorni ...

Venezia : 4 kg di marijuana in casa - tre stranieri in manette (2) : (AdnKronos) – I militari hanno poi recuperato anche tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi: ritagli e rotoli in cellophane per la realizzazione delle classiche dosi da strada e grossi sacchi neri, di quelli utilizzati solitamente per l’immondizia, necessari per conservare e nascondere la sostanza sotterrandola nei giardinetti dei parchi di Mestre, nel caso specifico ‘Albanese” in zona Bissuola. ...

DIRETTA/ Venezia Chievo - risultato 0-0 - streaming video DAZN : formazioni ufficiali! : DIRETTA Venezia Chievo streaming video DAZN: si scende in campo al Penzo per il match relativo alla terza giornata del campionato di Serie B.

Venezia-Chievo streaming - dove guardare la partita su DAZN : Venezia-Chievo streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie B, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Venezia e Chievo, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su DAZN. La partita sarà trasmessa sulla piattaforma streaming DAZN, ...

Serie B - dove vedere Venezia-Chievo in Tv e streaming : È una sfida tutta veneta quella che va in scena al Penzo dove il Venezia ospita il Chievo, formazione tornata nel campionato cadetto dopo l’ultima retrocessione, arrivata anche a causa della penalizzazione subita a inizio stagione. I padroni di casa difficilmente potranno puntare a qualcosa di più della salvezza, ma nell’ultimo turno sono stati protagonisti […] L'articolo Serie B, dove vedere Venezia-Chievo in Tv e streaming è ...

B&B a Venezia e Mestre - raffica di controlli e multe : c’è chi affitta anche l’ufficio : La Guardia di Finanza ha setacciato B&B e locazioni turistiche tra Venezia e Mestre e in 37 su 45 casi sono state riscontrate irregolarità riguardanti l'esercizio abusivo delle attività, l'impiego di personale in nero, la mancata certificazione dei corrispettivi incassati. I finanzieri hanno accertato, tra il 2017 e quest'anno, ricavi non dichiarati per oltre 1,5 milioni di euro, altri 290.000 di Iva e 10.000 euro di imposta di soggiorno non ...

Venezia 76 - il testo integrale del discorso di chiusura della madrina Alessandra Mastronardi «Vi auguro di tenere stretti a voi questi ricordi» : Il discorso finale della madrina di Venezia 76 Alessandra Mastronardi «Il cinema è condivisione, evoluzione, connessione, con noi e fra di noi» L’aveva annunciato nella mia precedente intervista. discorso breve, diverso dal primo. Alessandra Mastronardi ha emozionato ancora il pubblico di Venezia 76 ...

Venezia : carabinieri recuperano dopo oltre mezzo secolo la scultura lignea 'Pietà' (2) : (AdnKronos) - I successivi accertamenti effettuati tramite gli uffici di tutela nonché attraverso la preziosa testimonianza di anziani fedeli e devoti alla Chiesa di Campagna Lupia e l’ulteriore acquisizione di documentazione risalente a riproduzioni fotografiche effettuate prima del furto, conferma