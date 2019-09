Venezia | barca contro la diga di San Nicolò | tre morti e un ferito Tra le vittime il

Venezia - barca si schianta su diga : 3 morti e un ferito nel tentativo di record nell’offshore : Tra le vittime Fabio Buzzi, detentore di numerosi record nell’offshore. Nell'incidente lo scafo sarebbe finito a tutta velocità contro la diga di San Nicoletto. Il dramma si è consumato poco dopo le 21 di martedì quando l'imbarcazione è finita sugli scogli di Punta Sabbioni: il ferito che è stato sbalzato via si è salvato, per gli altri tre a bordo non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere