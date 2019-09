Venezia | barca contro diga | tre morti e un ferito

Barca si schianta su diga a Venezia - tre morti e un ferito : Tre persone sono morte ed una quarta è rimasta ferita in un incidente nautico avvenuto a Venezia . Secondo le prime informazioni riferite dai vigili del fuoco, uno scafo offshore sarebbe finito contro la diga di San Nicoletto, in località Lunata, e nello schianto tre occupanti della Barca sono morti .

UeD Fabio Colloricchio sbarca a Venezia con Violeta : red carpet ‘rovente’ : UeD Fabio Colloricchio sbarca in laguna con Violeta , red carpet ‘rovente’. Lui commenta l’abito ‘arrembante’ di lei: “El fuego de Venezia ” Anche Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan sono sbarca ti a Venezia . La coppia, che ha fatto molto parlare di sé nei mesi scorsi per aver ‘consumato’ un rapporto a telecamere accese nel reality spagnolo Supervivientes (l’equivalente ...

'ZeroZeroZero' - la serie Sky sul narcotraffico - sbarca in Laguna per Venezia 76^ : Dopo "Gomorra", si replica con ZeroZeroZero, la nuova serie televisiva siglata da Stefano Sollima e tratta dal libro-inchiesta di Roberto Saviano, che andrà in onda su Sky nel 2020 per raccontare il viaggio della cocaina dal Messico fino alle basi della 'Ndrangheta in Calabria. "La sfida di questo lavoro è stata quella di dire con le immagini quanto il testo di Roberto Saviano documenta mantenendo le intenzioni iniziali - ha affermato Sollima, ...