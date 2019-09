Venezia | baby gang | giovani aggredirono coppie fidanzati | 5 arresti

Mostra del Cinema di Venezia - ecco Babyteeth opera prima che merita il Leone d’oro : Il senso di Milla per la vita. Se siamo usciti piangendo come fontane, dopo aver riso per tre quarti di film, non è colpa nostra. Babyteeth, opera prima della regista australiana Shannon Murphy, in Concorso a Venezia 76, è uno di quei film che prova a Mostrarti la morte colorandoti la rappresentazione della vita. E ci riesce benissimo. Alla stazione, in attesa del treno per andare a scuola, l’adolescente Milla (Eliza Scanlen, la Amma di Sharp ...