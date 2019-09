Venerato sui rinnovi | “Se Callejon e Mertens non rinnovassero non ci sarebbe da tagliarsi

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 17 settembre 2019) In onda su TV Luna, il giornalista Rai Ciroha tirato le somme in merito alla situazionenel Napoli. Milik, Zielinski e Maksmovic i prossimi. Proposta aha snocciolato i numeri riguardanti Milik, Zielinski e Maksimovic. Inoltre ha annunciato la proposta fatta dal Napoli aNapoli “Prima della fine dell’anno, il Napoli vuole annunciare tre. Per Zielinski la clausola è stata alzata ad una cifra vicina ai 120mln di euro, con uno stipendio annuo di 3mln di euro a stagione. La clausola di Milik sale a 130mln con adeguamento dello stipendio a 3,5mln di euro. Al difensore Maksimovic offerti 2,5mln di euro a stagione, anche la clausola è destinata ad aumentare superando quota 50mln.Allo spagnolo ed al belga sono stati offerti due anni alle condizioni economiche attuali. Sposo in ...

