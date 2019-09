Uomo affetto da Hiv contagia volontariamente quattro donne

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Sofia Dinolfo A Messina, è stato arrestato dai carabinieri l'che,da Hiv, hato consapevolmentePur sapendo di essereda Hiv hatoed è finito in manette. E’quanto accaduto a Messina nelle ultime ore a seguito delle indagini avviate dalla Procura lo scorso inverno e che finalmente hanno portato allo scoperto un’atroce verità. L’, L.D.D., 55enne del luogo, pur essendo consapevole della malattia di cui era, ha avuto rapporti non protetti con delle, trasmettendo lorola malattia. Attualmente, le malcapitate sono. Non si esclude possano apparire altre persone vittime del contagio voluto. Il caso è venuto alla luce lo scorso gennaio e da allora l’attività investigativa non si è mai fermata. Una delle, che sarebbe anche stata l’ex compagna del 55enne da ...

