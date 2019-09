Uomini e Donne anticipazioni | si parla di querele | Maria difende Raffaella Mennoia

Uomini e Donne - anticipazioni classico : tra Er Faina e Tina Cipollari è quasi rissa : Il youtuber romano, ospite durante le nuove registrazioni del trono classico, scatena l'ira dell'opinionista.

Anticipazioni Uomini e Donne Over - Seconda Parte : Forte Litigio per Gemma! Maria De Filippi in Imbarazzo! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Tina Cipollari si pesa dopo appena una settimana. Una sfilata di moda, crea forti malumori in studio. Maria De Filippo non sa come comportarsi! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Tina Cipollari, decide di pesarsi durante le seconde registrazioni della nuova stagione, ma il risultato è davvero sconfortante. La bionda opinionista ha una discussione al vetriolo con una signora del pubblico! A Uomini e Donne è ...

Spoiler Uomini e Donne : Tina furiosa con Damiano Er Faina per un video di quattro anni fa : Martedì 17 settembre è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, quella nella quale sono stati ospiti ben quattro protagonisti di Temptation Island Vip. Le anticipazioni che riporta Vicolo delle News fanno sapere che Tina Cipollari ha sfiorato la rissa con Er Faina: a contenere l'ira dell'opinionista è stato l'intervento repentino di Gianni Sperti. In studio anche Ciro Petrone e la fidanzata Federica che, dopo la ...

Pamela e Stefano - il problema era intimo : “Poca fantasia” - caos a Uomini e Donne : Pamela Barretta, a Uomini e Donne Over dure accuse a Stefano Torrese dopo i gossip su Noel Formica La puntata di oggi di Uomini e Donne Over è stata movimentatissima e, viste le anticipazioni pubblicate qualche tempo fa, c’era da aspettarselo. I protagonisti indiscussi sono stati Noel Formica, Stefano Torrese e Pamela Barretta, su cui […] L'articolo Pamela e Stefano, il problema era intimo: “Poca fantasia”, caos a Uomini ...

Uomini e Donne - Pamela Barretta contro Stefano Torrese "Sei un morto di fama!" (VIDEO) : ?Il Trono over di Uomini e Donne andato in onda oggi ha visto la vicenda che riguarda Pamela Barretta, delusa dal comportamento di Stefano Torrese che, dopo aver dato il là alla relazione nella scorsa edizione con tanto di anello di fidanzamento e quindi uscendo dal programma con la dama, quest'estate ha lasciato Pamela poiché a suo parere era troppo pesante e "poco fantasiosa".Le cause dell'interruzione sono dovute ad alcuni messaggi che ...

Uomini e donne - ascolti stellari : Maria De Filippi torna e batte tutti : Uomini e donne si conferma leader della sua fascia pomeridiana con una share del 21.73% pari a 2 milioni 557 mila spettatori. La trasmissione sui sentimenti di Maria De Filippi batte ogni concorrenza televisiva. Il pubblico non vedeva l'ora di ritrovare al pomeriggio i tronisti di Maria. Tra i var

Uomini e Donne Over : dama lascia basite Maria De Filippi e Tina : Loredana del Trono Over di Uomini e Donne fa una confessione che sciocca la De Filippi E’ appena terminata la seconda puntata della nuovissima edizione di Uomini e Donne Over. E in questa occasione ad aver fatto molto discutere i numerosi spettatori in studio e a casa è stata la dama Loredana. Il motivo? Quest’ultima, parlando delle sue relazioni durante la sua presentazione, ha confessato candidamente che le sono morti tutti. Una ...

Taylor Mega - il bacio con un’ex di Uomini e Donne : la foto : E si torna a parlare di Taylor Mega. La bella influencer che abbiamo visto nei panni di naufraga all’ultima Isola dei Famosi e anche nella Casa del Grande Fratello, dove era entrata per qualche giorno per stuzzicare gli inquilini, per tutta l’estate ha deliziato i suoi numerosi follower (sono quasi 2 milioni) con foto hot ma l’ultima bomba di gossip riguarda la sua vita sentimentale. Che continua a essere molto chiacchierata.--Se, infatti, solo ...

Uomini e Donne Over - Loredana svela l’età e sorprende Maria : “Mi sono morti tutti” : Loredana a Uomini e Donne Over, la dama di 80 anni sorprende il pubblico Continuano le risate a Uomini e Donne Over dopo una parentesi litigiosissima che non dovremmo chiamare neanche “parentesi” visto che ieri si è discusso per tutta la puntata, anche davanti a Sossio Aruta e Ursula Bennardo a causa di alcuni pettegolezzi […] L'articolo Uomini e Donne Over, Loredana svela l’età e sorprende Maria: “Mi sono morti ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Maria De Filippi difende la Mennoia dagli attacchi in estate : Questo pomeriggio, è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Le primissime Anticipazioni che sono apparse sul web, raccontano di uno sfogo che Maria De Filippi ha avuto in studio in difesa di Raffaella Mennoia. Sul blog "Vicolo delle News", infatti, in queste ore si legge che la presentatrice ha preso le parti della sua collaboratrice, che per tutta l'estate è stata vittima di attacchi ingiustificati da parte di ...

Taylor Mega bacia una ex corteggiatrice di Uomini e Donne - poi commenta : “Tema delicato” : Il settimanale Nuovo ha paparazzato le effusioni tra la sensuale modella, ex volto di Isola dei Famosi e Grande Fratello (bisex dichiara) e una ragazza che proverrebbe dal mondo di Uomini e Donne. I fan avrebbero già identificato la bruna misteriosa ma si chiedono se sia tutto vero o si tratti di una messa in scena per avere visibilità.Continua a leggere

Gossip Uomini e Donne - Rosa Perrotta dopo il parto : “Sono crollata” : Rosa Perrotta fa una confessione dopo il parto: le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne Bellissima e tornata in gran forma, da meno di due mesi Rosa Perrotta è diventata mamma del piccolo Domenico, nato dall’amore con Pietro Tartaglione. Il bambino è nato alla 41esima settimana con un taglio cesareo perchè il liquido amniotico cominciava a diminuire e Domenico era già ‘grande’. L’ex tronista di Uomini e Donne, ...

Uomini e donne - spoiler del 17 settembre : liti tra Stefano e Pamela e fra David e Cristina : Oggi pomeriggio, martedì 17 settembre, a partire dalle ore 14,45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono Over nella quale, stando alle anticipazioni, il clima nello studio di Maria De Filippi sarà particolarmente acceso. Quanto in onda oggi pomeriggio, fa riferimento alla registrazione avvenuta lo scorso 30 agosto e secondo quanto pubblicato dal sito 'Il Vicolo delle news', in studio saranno ospiti Noel e ...

Uomini e Donne oggi : Pamela fuori controllo - caos in studio : oggi Uomini e Donne, Trono Over: Stefano e Noel insieme, Pamela nel caos Arriva un’altra frizzante puntata del Trono Over di Uomini e Donne. oggi, Martedì 17 Settembre 2019, l’attenzione si sposta su altre dame e altri cavalieri. Dopo aver parlato di Gemma Galgani, della sua estate e della dolce gravidanza di Ursula, passiamo ad […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Pamela fuori controllo, caos in studio proviene da Gossip e Tv.