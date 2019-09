Uno yemenita ha accoltellato un militare a Milano e ha urlato Allah Akbar

Fonte : agi

(Di martedì 17 settembre 2019) Un uomo di origine, Mahamad Fathe, irregolare in Italia, ha ferito in modo lieve al collo un, il caporale scelto dell'Esercito Matteo Toia, davanti alla Stazione Centrale dicon un tagliacarte e poi ha poi' mentre veniva bloccato. L'uomo è stato arrestato su disposizione del pm di turno Luca Gaglio per lesioni e violenza a pubblico ufficiale. Sono in corso accertamenti da parte del pool antiterrorismo, guidato dal pm Alberto Nobili. Stando a una prima ricostruzione, Fathe, 23 anni, poco prima delle undici di stamattina ha aggredito alle spalle ilin piazza Duca d'Aosta, di fronte alla Stazione Centrale. La vittima, 34 anni, appartenente al Quinto raggruppamento alpini e in servizio per l'operazione 'strade sicure', stava salendo su una camionetta. E' stato portato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. L'aggressore ...

