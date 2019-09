UNIVERSITALY | RISULTATI TEST MEDICINA 2019 Graduatoria Miur | punteggi e ammessi

UNIVERSITALY graduatoria medicina 2019 : risultati in uscita - a che ora? : Universitaly graduatoria medicina 2019: risultati in uscita, a che ora? Alle 10.10 di martedì 17 settembre 2019 il Miur ha pubblicato i risultati del test medicina 2019. Ricordiamo che quest’oggi sono stati pubblicati i punteggi in forma anonima, contrassegnati dal codice alfanumerico dei candidati. Solo ricordando questo codice etichetta, dunque, si può risalire al proprio test e conoscere pertanto il proprio punteggio. Andiamo a scoprire ...