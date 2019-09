Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019) Dietro i grandi eventi, quelli compiuti dagli eroi narrati nei libri di storia, si snoda sempre una serie diinvisibili che fanno di quei momenti una mera cornice in cui collocare la propria vicenda personale. L’antologia di racconti a cura di Divier Nelli, “. 50dall’” (Lisciani, 2019), a partire dallazioneversarioo sbarco sulla Luna, si propone di fare proprio questo. Dil’altra faccia’impresa, quella terrestre e umanissima, attraverso una serie di narrazioni che spaziano dal noir al romanzo dalle tinte amorose, dal racconto per bambini a quello fantascientifico.brevifirmate da altrettanti scrittori.penne differenti, per provenienza geografica, generazionale, stilistica e professionale, emergenti e affermate, ci restituiscono un profilo ...

gruppolocale : L’allunaggio, in undici storie… - mrcllznn : RT @HuffPostItalia: Undici storie per raccontare l'allunaggio, 'Moon' celebra i 50 anni dell'Apollo 11 - monetninfea : RT @HuffPostItalia: Undici storie per raccontare l'allunaggio, 'Moon' celebra i 50 anni dell'Apollo 11 -