UNA VITA | anticipazioni e trame puntate dal 22 al 28 settembre 2019

Fonte : tvsoap

(Di martedì 17 settembre 2019)telenovela Unada domenica 22 a sabato 28: Samuel nasconde dei gioielli e del denaro in una scatola per simulare un furto in casa e giustificare la pugnalata che gli ha inferto Blanca. Leonor è sospettosa sulla fuga di Blanca e Diego, ma Samuel la convince del fatto che i due hanno fatto pace e si sono trasferiti insieme a Huelva. Antoñito organizza una riunione in Ateneo per vendere il “tergilune”, ma il risultato non è dei migliori: nessuno vuole comprarlo, a differenza delle macchinette di caffè di Ramon. Liberto e Rosina discutono animatamente in pasticceria. Silvia è convinta della complicità tra Javier Abascal e Blasco. Agustina sorprende la Reyes con un revolver in mano e teme che voglia vendicare la morte di Arturo. Samuel scopre che Carmen si è sbarazzata della scatola in cui aveva nascosto i soldi e i gioielli e va su tutte ...

matteosalvinimi : Italia reale, vita vera qui a #Pontida! Fate girare queste immagini! Tra una mezz’ora intervengo anche io, di front… - Benji_Mascolo : Non ti conosco ma penso tu abbia dei capelli bellissimi e ti invidio tanto. Ricorda sempre di dare il massimo nella… - Quirinale : #Mattarella:Ancora troppi studenti lasciano precocemente la scuola senza completare il ciclo di istruzione.È questa… -