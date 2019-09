UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di mercoledì 18 settembre 2019

Un POSTO al Sole : Davide Devenuto - alias Andrea Pergolesi - nel cast di Rosy Abate 2 : Davide Devenuto, Andrea Pergolesi in Un Posto al Sole, sbarca su Canale5 nei panni del boss Antonio Costello.

Un POSTO al sole - Roberto Ferri. L’attore : “Marina verrà colpita” : Anticipazioni Un posto al sole, parla l’attore di Ferri: “Alberto colpirà Marina” Un posto al sole è la soap più longeva della televisione italiana: va in onda da più di venti anni ormai e ogni sera ipnotizza davanti alla Tv quasi due milioni di telespettatori. Merito della sceneggiatura avvincente e dei personaggi credibili. Le vicende dei protagonisti di Un posto al sole sono sempre attinenti alla realtà. Uno dei volti ...

Trame Un POSTO al sole al 27 settembre : Roberto propone a Filippo di trasferirsi da lui : La doppia puntata di Un posto al sole trasmessa su Rai 3 ieri 16 settembre è stata ampiamente dedicata all'ennesimo litigio tra Serena e Filippo. La coppia ha chiamato in causa vecchi rancori, a partire dal denaro perso da lui con il trading online passando poi per le diverse vedute in ambito lavorativo. Lei vorrebbe aprire un B&B al quale dedicarsi senza troppe ambizioni, mentre il marito è convinto che il progetto del chartering elaborato ...

Trame Un POSTO al sole al 27settembre : Roberto propone a Filippo di trasferirsi da lui : La doppia puntata di Un posto al sole trasmessa su Rai 3 ieri 16 settembre è stata ampiamente dedicata all'ennesimo litigio tra Serena e Filippo. La coppia ha chiamato in causa vecchi rancori, a partire dal denaro perso da lui con il trading online passando poi per le diverse vedute in ambito lavorativo. Lei vorrebbe aprire un B&B al quale dedicarsi senza troppe ambizioni, mentre il marito è convinto che il progetto del chartering elaborato ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 23 al 27 settembre 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2019: Pressata da Carla, Alex deve decidere in che modo comportarsi con Mia. Giulia sta per partire per raggiungere Denis ma, dopo aver parlato con Angela, teme che possa essere uno sbaglio. Il trasloco di Guido è alle porte e l’uomo è fermamente deciso a portare a termine da solo la missione. Finalmente arriva il momento in cui Mariella e Lollo si ...

Anticipazioni Un POSTO al sole fino al 27 settembre : Mia alle prese con la crisi familiare : L'appuntamento con Un posto al sole prosegue anche la prossima settimana, con la messa in onda delle nuove puntate che andranno in onda dal 23 al 27 settembre in prima visione assoluta su Rai 3. Tanti i colpi di scena ci saranno in questi nuovi appuntamenti che si preannunciano a dir poco ricchi di situazioni inattese per tutti i fan. Nel dettaglio, infatti, vedremo che per Guido arriverà il tanto atteso giorno del trasloco: l'uomo, però, non sa ...

Un POSTO al Sole : anticipazioni 16 – 20 settembre 2019 : Giorgio Borghetti La “campagna acquisti” di Un Posto al Sole non sembra avere sosta. Nella cast della soap da alcune puntate è entrato, infatti, a far parte anche Giorgio Borghetti. L’attore interpreta il ruolo dell’imprenditore Fabrizio Rosato, figlio di un uomo ucciso da Arturo (Massimiliano Iacolucci), il padre di Marina (Nina Soldano). Per Borghetti, volto noto del piccolo schermo, si tratta di un ritorno nel mondo ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 17 settembre 2019 : Un inaspettato aiuto per Marina : Marina è in grande difficoltà ma qualcuno di inaspettato riuscirà a sollevarle il morale. Cerruti è diventato ipocondriaco e Guido insieme a Mariella, cercano di sostenerlo.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 17 settembre 2019 : anticipazioni puntata 5332 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 17 settembre 2019: Marina (Nina Soldano) sta male per la partenza di Elena (Valentina Pace) e Alice (Fabiola Balestriere) e per la vicenda del padre Arturo (Massimiliano Jacolucci); l’imprenditrice finisce così per trovare conforto nell’ultima persona a cui avrebbe mai potuto pensare… Consci di essere ormai arrivati a un punto morto del loro rapporto, Serena (Miriam ...

Un POSTO al Sole - intervista a Ludovica Bizzaglia : "Il mio motto è Abbi cura di splendere. Anita? Ammiro la sua tenacia" : Ludovica Bizzaglia si racconta nella nostra video intervista. Dalla sua esperienza in Un Posto al Sole al suo libro che si intitola come il suo motto: Abbi cura di splendere, perché è fondamentale credere nei propri sogni.

Un POSTO al sole anticipazioni : ANITA lavora in radio - ALEX come la prende? : Ogni volta che a Un posto al sole ANITA (Ludovica Bizzaglia) sembra uscire dalla porta, poi “rientra dalla finestra”. Ed anche stavolta sarà così: nei giorni scorsi la Falco era stata protagonista di un equivoco con Vittorio Del Bue (Amato D’Auria), cosa che aveva portato la ragazza a prendersela con il suo ex e a chiedergli di lasciarla stare definitivamente… In realtà le cose non andranno proprio così: apprenderemo ben ...

Un POSTO al sole - doppio episodio del 16 settembre : Serena tenta di far pace con Filippo : La nuova settimana si apre all'insegna delle buone notizie per i telespettatori di Un posto al sole. Oggi 16 settembre, infatti, la soap partenopea durerà il doppio per recuperare la cancellazione avvenuta venerdì scorso in occasione della partita della Nazionale di pallavolo. Le trame non subiranno alcun tipo di rallentamento rispetto a quanto previsto, giungendo velocemente al ritorno di Filippo dal viaggio di lavoro insieme al padre. Per lui ...

Trame settimanali Un POSTO al sole dal 23 settembre : Renato convinto del flirt con Adele : Nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà dato spazio al rapporto decisamente atipico tra Adele e Renato. Quest'ultimo cercherà di trascorrere più tempo possibile assieme alla madre di Susanna e, dopo essere stato una giornata con lei, si convincerà del fatto che tra loro possa esserci qualcosa. Avrà toni decisamente più drammatici, invece, la vicenda che vedrà protagonisti Filippo e Serena, coinvolti in una crisi sempre più profonda. Nel ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 16 settembre 2019 : Guido - Mariella e Lollo tornano dalle vacanze : Mentre Serena cerca di allentare la tensione con Filippo, Guido, Mariella e Lollo tornano a Palazzo Palladini e mettono in difficoltà Vittorio e Cerruti.