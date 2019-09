Un nuovo film dedicato a Maradona in arrivo nelle sale

Ghostbusters 2020 - nel nuovo film torna anche Dan Aykroyd : Da quando è stato fatto l’annuncio ufficiale del ritorno della saga cinematografica di Ghostbusters, si susseguono le teorie e le indiscrezioni su come la nuova pellicola si ricollegherà al passato della serie. Lasciando da parte il capitolo al femminile del 2016, infatti, il nuovo progetto diretto da Jason Reitman, figlio del regista originale Ivan, dovrebbe in teoria svolgersi decenni dopo i primi due, coinvolgendo una nuova generazione ...

«Matrix 4» : tutto quello che sappiamo sul nuovo film della saga : Brandon Lee doveva interpretare NeoNessuno voleva fare NeoWild Wild NeoGary Oldman doveva essere Morpheus Jean Reno doveva essere L’agente Smith «Conosco il Kung Fu»Il collo di NeoSe Trinity ci lascia una cavigliaBullet TimeIl Bullet Time prima di MatrixCome si diventa l’ElettoI cellulari di MatrixIl codice di MatrixI costumi di MatrixGli iconici occhiali da sole di MatrixFatti, non paroleI colori di MatrixLe ripreseMatrix come Dark City di ...

«Brave ragazze» : il trailer del nuovo film con Ambra Angiolini e Serena Rossi : Brave ragazzeBrave ragazzeBrave ragazzeBrave ragazzeBrave ragazzeBrave ragazzeBrave ragazzeBrave ragazzeQuattro amiche, unite da un destino infelice e coinvolte in un piano di rapina che potrebbe dare il via all’avventura più incredibile che abbiano mai vissuto. Si chiamano Anna, Maria, Chicca e Caterina e sono le protagoniste di Brave ragazze, il nuovo film diretto da Michela Andreozzi che arriverà al cinema il 10 ottobre. A prestare il ...

Casting per il nuovo film di Sidney Sibilia e per un cortometraggio sul narcisismo : Sono appena partite le selezioni per un film davvero importante e di prestigio come L'isola delle rose, tratto dal romanzo di Walter Veltroni e diretto dal regista Sidney Sibilia. Il film, prodotto da Groenlandia, verrà girato tra Anzio e Latina e attualmente si cercano numerose comparse. Sono inoltre attualmente aperti i Casting per un cortometraggio da girare tra Roma e dintorni e tutto incentrato sul tema del narcisismo. In questo caso si ...

Altadefinizione film streaming : alternative e nuovo sito : Uno dei migliori siti di film streaming presenti in questo momento sulla piazza è Altadefinizione, identificato alcune volta anche come Altadefinizione 01 o Altadefinizione01. Oltre a questo, spesso proprio tale portale viene scopiazzato da altri leggi di più...

James Bond nel Salernitano : a Sapri si gira il nuovo film di 007 : A quanto pare, il protagonista Daniel Craig, che ha interpretato l'agente segreto nei precedenti quattro film della saga, è già in Italia, così come Rami Malek, l'attore premio Oscar nel 2019.\\ Il sindaco di Sapri, in provincia di Salerno, ha posticipato l'inizio dell'anno scolastico al 16 settembre per consentire le riprese nella sua città del 25esimo film della saga di 007, l’agente segreto più famoso del grande schermo. Il primo ...

Sky e Now Tv le uscite di Settembre tra film e Serie Tv : Euphoria - Green Book e Spider-Man Un nuovo universo : Sky e Now Tv uscite Settembre 2019, film e Serie tv in streaming: da Euphoria e City on a Hill ai premi Oscar Green Book e Spider-Man Un Nuovo universo Un mese ricco sui canali Sky sia sul fronte cinematografico che delle Serie tv, ancora più grande per gli abbonati a Sky Q grazie alla qualità del 4K HDR. Nel giro di una settimana su Sky Cinema arrivano il premio Oscar come miglior film d’animazione Spider-Man un Nuovo universo e il ...

Marvel's Avengers : disponibile un nuovo filmato con i nuovi costumi dei protagonisti : Marvel's Avengers ritorna a far parlare di sé con un nuovo filmato disponibile in rete, nel quale questa volta possiamo dare una sbirciata ai nuovi costumi che saranno disponibili per i nostri eroi dei fumetti.In particolare possiamo avere un'assaggio dei nuovi costumi con cui potremo vestire Iron Man, Vedova Nera, Hulk, Thor e Capitan America. Vale la pena sottolineare come il filmato non sia nulla di ufficiale, in quanto da parte di Square ...

Casting per il nuovo film di Daniele Luchetti e per un musical : Sono attualmente in corso le selezioni di giovanissimi attori e attrici per un film diretto da Daniele Luchetti da girare poi a Napoli. Inoltre sono tuttora aperti i Casting per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un cortometraggio di genere drammatico prodotto da SP films, le cui riprese verranno poi effettuate a Milano. Un film di Daniele Luchetti Sono tuttora in corso le selezioni relative a un nuovo film diretto dal noto ...

«Il Re» : Timothée Chalamet come Enrico V nel nuovo film Netflix : Il Re: il film di Netflix con Timothée ChalametIl Re: il film di Netflix con Timothée ChalametIl Re: il film di Netflix con Timothée ChalametIl Re: il film di Netflix con Timothée ChalametIl Re: il film di Netflix con Timothée ChalametIl Re: il film di Netflix con Timothée ChalametLa corona è un macigno, pesa sulla testa come una responsabilità da cui scrollarsi. Fosse dipeso da lui, il giovane Enrico su quel trono non ci sarebbe mai salito. ...

A Matera arriva James Bond sulla Aston Martin : l’inseguimento del nuovo film è da brividi : La Aston Martin DB5, l’iconica auto di James Bond, che sfreccia per le vie del centro inscenando uno spettacolare inseguimento. A Matera sono iniziate le riprese del nuovo film della celebre saga con protagonista l’agente segreto 007, No Time to Die. Nella città lucana sono state girate scene in auto unicamente con gli stuntman. Gli attori Daniel Craig e Rami Malek sono attesi per metà settembre. La pellicola uscirà il 20 aprile del ...

Ghostrunner : il nuovo action in salsa cyberpunk si mostra in un nuovo filmato di gioco : Ghostrunner è il nuovissimo titolo action cyberpunk realizzato da One More Level, e sebbene fin dal suo annuncio abbia destato l'interesse.Ebbene ora abbiamo l'occasione di dare un'occhiata al gameplay del gioco. Con il nuovo filmato infatti, possiamo avere una panoramica di quelle che saranno le meccaniche di questo titolo action ispirato per certi versi a Dishonored e Mirror's Edge. Il gioco offre infatti azione frenetica, la possibilità del- ...

Trailer del nuovo film di Edward Norton “Motherless Brooklyn” : E' stato rilasciato il Trailer ufficiale di "Motherless Brooklyn - I segreti di una città", il film scritto, diretto e interpretato da Edward Norton, al fianco Bruce Willis, Gugu Mbatha-Raw, Bobby Cannavale, Cherry Jones, Alec Baldwin e Willem Dafoe che sarà nelle sale italiane il prossimo 7 novembre 2019. Protagonista è Lionel Essrog (Edward Norton), un solitario detective privato afflitto dalla sindrome di Tourette, che si avventura a ...