Umbria : Salvini - ‘Pd-M5S mancanza dignità e coerenza - ma popolo non stupido’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Stanno cercando un inciucio in Umbria, in Calabria, in Emilia Romagna, terrorizzati. Ma come vivete male, che brutta vita. Amiche e amici dell’Umbria gli italiani aspettano un vostro segnale di libertà. Vogliono mettersi insieme Pd, sinistra, Cinquestelle, tutti i riciclati del mondo”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.“La follia -ha aggiunto- è che ...

Di Maio : "Patto civico per l'Umbria" | Zingaretti ci sta | Salvini : "M5s è disperato" : Il capo del MoVimento propone una nuova stagione politica a partire dal voto del 27 ottobre, Dem e Articolo Uno aprono. Il leader della Lega: "Luigi supplica il Pd per evitare di scomparire"

Di Maio lancia patto civico per l’Umbria : “Passo indietro dei politici”. Salvini : “È disperato” : Luigi Di Maio lancia la proposta di un patto civico per l'Umbria: chiede a tutti i partiti disponibili di fare un passo indietro per presentare un candidato unico (civico e non politico) per la guida della regione, sostenuto dai simboli dei singoli partiti. Un'apertura ben vista dal Pd e da Articolo Uno con Roberto Speranza e subito criticata da Matteo Salvini.Continua a leggere

Matteo Salvini - il sondaggio del ribaltone storico : la Lega avanza in Umbria - M5s e Pd alla canna del gas : In Umbria la Lega avanza e la vittoria sembra più vicina che mai. Sondaggi riservati alla mano, il presentimento si fa sempre più reale dopo le assidue presenze di Matteo Salvini e dopo gli scandali della Sanità del sistema rosso. Il centrodestra (Carroccio compreso) ha schierato Donatella Tesei, me

Berlusconi - piena sintonia con Salvini : insieme a Regionali Umbria e Emilia. Anche Fi a manifestazione di popolo il 19 ottobre : "Tutto bene. E' andato bene, siamo in piena sintonia". Cosi' il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato con i cronisti, mentre saliva in auto, l'incontro avuto con Matteo Salvini, leader della Lega, nella sua casa milanese. Presente Anche la parlamentare di Fi Licia Ronzulli. "Abbiamo parlato un po' di tutto, dell'opposizione, e' andato tutto bene", ha aggiunto l'ex premier salendo in macchina dove lo aspettava Anche il suo cane ...

Regionali - Zingaretti : «Sì ad alleanze». M5S : «Non è all'ordine del giorno». Salvini : «In Umbria vinciamo : «Il tema delle alleanze alle Regionali non è all'ordine del giorno. Dunque non c'è in ballo alcuna possibile alleanza con il Pd in vista delle prossime elezioni...

Zingaretti : «Apriamo nuova stagione di alleanze con M5s» Salvini : «Li sfido - tanto in Umbria vinciamo noi» : Il segretario dem: «Bisogna rispettare le realtà locali, ma se governiamo su un programma chiaro l’Italia, perché non provare anche nelle regioni?»

Governo : Salvini - 'sfido M5S e Pd ad allearsi in Umbria tanto vinciamo' : Orvieto, 12 set.(AdnKronos) - Se M5S e Pd vogliono allearsi alle Regionali come proposto da Dario Franceschini "lo facciano. Nel nome della poltrona non conoscono vergogna, lo facciano anche in Umbria, li sfido". Lo ha affermato Matteo Salvini, parlando con i giornalisti ad Orvieto. "Si sono denunci

Elezioni in Umbria - Salvini ufficializza la candidatura di Donatella Tesei : “Farà bene” : "La senatrice Tesei ha fatto bene il sindaco, potrà fare ancor meglio la presidente di questa splendida Regione", così il leader della Lega Matteo Salvini a proposito di Donatella Tesei, candidata per il centrodestra in corsa per le Elezioni regionali in Umbria, che si terranno il prossimo 27 ottobre.Continua a leggere

