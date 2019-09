Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 18 | 10

Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione buon dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno autorità maltesi unità della Guardia Costiera italiana a non succursu Martino con a bordo 90 migranti in acque di responsabilità di Malta attivamente la guardia costiera chiesta la valletta di inviare un pattugliatore per il trasbordo delle persone recuperate ma Malta per ora ha risposto negativamente le navi italiane stanno ...

Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano Matteo Renzi ufficializzata l’uscita dal Partito Democratico insieme ad una trentina di parlamentari manca una visione del futuro e basta col tuo amico dice che è sicura che non metterà a rischio il governo la scelta è un errore ma noi guardiamo al futuro degli italiani per ricostruire una speranza con il mango verno è un nuovo PD ...

Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio della redazione di formazione Gabriella Luigi in studio e ormai è ufficiale l’uscita di Matteo Renzi dal Partito Democratico assieme ad una trentina di parlamentari questo perché manca una visione del futuro spiega premier Repubblica assicurando che non metterà a rischio il governo la scelta un errore ma noi guardiamo al futuro degli italiani per ricostruire una speranza con il buon governo ...

Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio l’uscita di Matteo Renzi dal PD sarà un bene per tutti anche per con te il partito diventato un insieme di correnti manca una visione sul futuro la spiegazione fornita dall’ex premier tramite Repubblica con lui una trentina di parlamentari i gruppi autonomi nasceranno questa settimana dice di voler passare i ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. 90enne violentata : arrestati 2 minori - 17 settembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Due minorenni di 17 e 14 anni sono stati arrestati dopo aver violentato una 90enne, 17 settembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora con informazione dell’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Matteo Renzi lascia il PD sarà un bene per tutti anche per Conte il partito è diventato un insieme di correnti manca una visione del futuro così l’ex premier ha spiegato la sua decisione saranno con lui una trentina di parlamentari gruppi autonomi nasceranno questa settimana e dice di voler passare i prossimi mesi a combattere ...

Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovate all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Matteo Renzi lascia il Partito Democratico sarà un bene per tutti anche per conto il partito diventato un insieme di correnti questa la sua spiegazione manca una visione di futuro di su Repubblica saranno con lui una trentina di parlamentari e gruppi autonomi nasceranno questa settimana dice di voler passare i prossimi mesi a combattere Salvini ...

Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio lasciare il PD sarà un bene per tutti anche per le 3 mercoledì al partito è diventato un insieme di correnti manca una visione sul futuro lo ha detto Matteo Renzi in un’intervista su Repubblica spiegando la sua decisione di lasciare i democratici per sapere che saranno con lui una trentina di parlamentari e gruppi ...

Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione studio Roberta Frascarelli il giorno dopo la manifestazione di Pontida che ha visto secondo gli organizzatori sbarcare sul prato leghista oltre 50.000 sostenitori Matteo Salvini parla al centro-destra e si appella l’unità Grazie soprattutto a chi ha fatto migliaia di chilometri per poter essere pronti da scrivere su Twitter Uniti da nord a sud governo anti-italiano Tiziana che si può ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Esplosione a raffineria Eni di Sannazzaro de Burgondi : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Esplosione avvenuta stamane presso la raffineria Eni di Sannazzaro de Burgondi, in provincia di Pavia, 17 settembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli nessun diritto alla genitorialità e genitorialità può essere anche porto al supremo interesse del minore in linea con quanto stabilito nelle soluzione del diritto di famiglia in Italia e nelle principali convenzioni internazionali Auspico che queste tematiche non diventino terreno di battaglia ideologica la necessità di trovare torte più efficace alle problematiche ...

Pensioni Ultime Notizie : Salvini “ritorno Fornero? Chiediamo agli italiani” : Pensioni ultime notizie: Salvini “ritorno Fornero? Chiediamo agli italiani” Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le nuove dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini a proposito di quello che potrebbe fare il nuovo esecutivo sul tema previdenziale. Il grande timore – e quello che ha più presa sugli italiani – è certamente il ritorno alla Legge Fornero e la cancellazione di Quota 100. Ma se sotto quest’ultimo aspetto, al massimo, ...

Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla Ina studio Roberta Frascarelli piano sostegno al governo Questo è il messaggio che Matteo Renzi ha consegnato al premier Giuseppe Conte in una telefonata ieri sera fonti vicine a Renzi che l’uscita dal PD annunciata per martedì non avrà ripercussioni sulla tenuta dell’esecutivo Oggi prova a fermarlo anche il sindaco di Firenze Dario Nardella fedelissimo della prima ora ma è Matteo Renzi ...

Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione Ina studio Roberta Frascarelli piano sostegno al governo Questo è il messaggio che Matteo Renzi ha consegnato al premier Giuseppe Conte in una telefonata ieri sera poi dici nel Renzi confermi che l’uscita dal PD annunciata per martedì non avrà ripercussioni sulla tenuta dell’esecutivo Oggi prova a fermarlo anche il sindaco di Firenze Dario Nardella fedelissimo della prima ora ma ...