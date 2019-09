Ulisse - Il piacere della scoperta | le nuove puntate dal 21 settembre in tv su Raiuno

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) ": il" torna su Rai 1 nella prima serata di sabato 21. Il primo giorno di autunno, quindi, la programmazione del primo canale Rai propone una delle trasmissioni più amate dal pubblico televisivo che ha in Alberto Angela il suo storico timoniere. Il successo del programma, infatti, è sicuramente da attribuirsi agli interessanti contenuti che vengono proposti in ogni puntata, ma anche al garbo e all'affabilità con il quale sono presentati dal noto divulgatore. Pochi giorni prima dell'iniziotrasmissione Alberto Angela uscirà anche nelle librerie italiane con il suo nuovo volume "Meraviglie, allapenisola dei tesori". ...

