Ulisse | Alberto Angela riparte con il botto | insieme a lui un ospite molto politico

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019)sta per tornare con la sua trasmissione. Per l'occasione il paleontologo ha rilasciato un'intervista alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale ha svelato come lui e suo padre Piero, scelgono i vari temi e argomenti da trattare. "Istinto. A volte poi è una sfida, perché ca

aledestro11 : RT @atassozero: Giorgia + Alberto Angela = ??? #Ulisse - 28 settembre - Vittoriochimico : RT @atassozero: Giorgia + Alberto Angela = ??? #Ulisse - 28 settembre - carmenFashionCr : Alberto Angela torna con Ulisse: tra novità e ospiti molto speciali -