«Tutto su mia madre» | 20 anni da cult | trailer | analisi | scene top

Perché il Pd ha deciso di puntare Tutto sul ministero dell’Economia : Mattarella ha ricordato che adesso la parola spetta al Parlamento. Ma non saranno i numeri della fiducia, che è scontata, a garantire una navigazione tranquilla al Governo nato dal patto tra M5s e P

Lucas Peracchi si sfoga : 'Ho rovinato Tutto - la mia mente mi ha distrutto - non sto bene' : Lucas Peracchi si è reso nuovamente protagonista del gossip con una serie di stories al vetriolo che ha realizzato contro la sua fidanzata Mercesz Henger e poi successivamente con altri video in cui ha voluto far emergere il suo pensiero su tutto quello che sta accadendo in queste ore e che ovviamente ha avuto una risonanza importante a livello social e mediatico. tutto è partito quando l'ex tronista di Uomini e donne ha postato delle stories ...

Roma - Dzeko parla dopo il rinnovo : “Sto bene qui - ma sopratTutto la mia famiglia si sente a casa” : dopo il rinnovo di contratto e il prolungamento del matrimonio con la Roma, Edin Dzeko si è concesso ai canali ufficiali del club, parlando del suo futuro e della stagione in giallorosso che sta per iniziare. “L’ho sempre detto di star bene qui – ha detto il centravanti bosniaco al magazine di RomaTV – la mia famiglia si sente bene, specialmente mia moglie Amra e poi i miei figli, che sono nati a Roma. Ultimamente, ...

Milly Carlucci - il retroscena inedito : “La mia non è stata una sfuriata - era Tutto concordato con Veera Kinnunen e Stefano Oradei” : Milly Carlucci è tornata a parlare del triangolo tra Stefano Oradei, Veera Kinnunen e Dani Osvaldo e, in un’intervista al settimanale Di Più, ha ripercorso tutte le tappe della love story rivelando un retroscena inedito sulla sfuriata che lei stessa fece in diretta durante una puntata di Ballando con le Stelle. Una presa di posizione che mai prima d’ora si era vista nel dance show e che le attirò dure critiche da parte del pubblico ...

L’Ebola dilaga in Congo e fa oltre 1.800 vittime dell’epidemia - colpiti sopratTutto i bambini : La diffusione del virus, iniziata esattamente un anno fa (era il 1° agosto 2018), ancora non è stata fermata. Il Ruanda ha chiuso i confini, riaprendoli dopo alcune ore. Anche l'Unicef lancia l'allarme: "Una percentuale così alta di bambini colpiti durante un'epidemia è senza precedenti"Continua a leggere

Tragedia A29 : Provenzano si sveglia dal coma inveendo e bestemmiando - ignaro di Tutto : Fabio Provenzano, a due settimane dallo schianto sulla A29 in cui hanno perso la vita i suoi due figli, si è svegliato dal coma farmacologico, ignaro della Tragedia accaduta. L'uomo è stato protagonista di un grave incidente lo scorso 13 luglio, quando a bordo di una BMW stava facendo una diretta Facebook e si è schiantato contro il muretto del bivio per Alcamo, sulla Palermo-Mazara. I suoi due figli, in macchina con lui, hanno perso la vita, ...

Enogastronomia : a Castelbuono Tutto pronto per il 'DiVino Festival' : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - Cibo e vino. Ma anche musica, arte e incontri. Mancano meno di duie settimane al via della tredicesima edizione del 'DiVino Festival', in programma a Castelbuono da venerdì 2 a domenica 4 agosto. Anche quest’anno la kermesse riunirà nel borgo madonita le più importanti

Enogastronomia : a Castelbuono Tutto pronto per il 'DiVino Festival' (2) : (AdnKronos) - Durante il gala della premiazione, che si terrà sul palco di piazza Castello, Fiasconaro assegnerà, come da tradizione, due menzioni speciali dedicate al fondatore dell’azienda dolciaria di Castelbuono 'Don Mario'. "La nostra azienda ha deciso di assegnare anche quest’anno due menzioni

Enogastronomia : a Castelbuono Tutto pronto per il ‘DiVino Festival’ : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – Cibo e vino. Ma anche musica, arte e incontri. Mancano meno di duie settimane al via della tredicesima edizione del ‘DiVino Festival’, in programma a Castelbuono da venerdì 2 a domenica 4 agosto. Anche quest’anno la kermesse riunirà nel borgo madonita le più importanti personalità del mondo enogastronomico italiano e oltre 200 produttori di vino provenienti dalla Sicilia e dalle più ...

Enogastronomia : a Castelbuono Tutto pronto per il ‘DiVino Festival’ (2) : (AdnKronos) – Durante il gala della premiazione, che si terrà sul palco di piazza Castello, Fiasconaro assegnerà, come da tradizione, due menzioni speciali dedicate al fondatore dell’azienda dolciaria di Castelbuono ‘Don Mario’. “La nostra azienda ha deciso di assegnare anche quest’anno due menzioni speciali a due noti personaggi che si sono distinti nella valorizzazione e diffusione della cultura ...

L’addio allo United e i retroscena alla Juve - a Tutto Evra : “in Supercoppa mandai in campo… mia sorella” : L’ex giocatore francese ha raccontato i periodi più belli e quelli più brutti nel corso di una lunga intervista, in cui non sono mancati succosi retroscena La sua carriera è terminata ormai da qualche anno, ma Patrice Evra non ha nessuna intenzione di lasciare il calcio. L’ex terzino francese sta studiando per diventare allenatore, così come aveva pronosticato un tempo niente meno che Sir Alex Ferguson. Pa/LaPresse Manchester ...

Charles Leclerc F1 - GP Germania 2019 : “Un errore ha rovinato Tutto - è colpa mia. Ma è inaccettabile un asfalto così : era ghiaccio” : Domenica da dimenticare per Charles Leclerc che ha concluso prima del previsto il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1 andata in scena a Hockenheim. Il pilota della Ferrari era riuscito a rimontare dalla decima alla seconda posizione grazie a una strategia perfetta della scuderia, sfruttando al meglio la pista bagnata si era portato alle spalle di Lewis Hamilton e cercava addirittura di attaccare il Campione del Mondo ma ...

Diabete - glicemia alta a digiuno : cos’è l’iperglicemia - Tutto su cause e sintomi - come prevenirla e curarla : La glicemia alta a digiuno, o “iperglicemia” è una condizione in cui si riscontrano valori elevati di glicemia nel sangue a digiuno maggiore di 100 mg/dl. Per la diagnosi di Diabete è sufficiente un valore di glicemia a digiuno >126 mg/dl confermato in almeno due giornate differenti. Di seguito l’approfondimento sul tema pubblicato dall’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e ...

Conte : «Autonomia - ma non su Tutto». Salta l'assunzione regionale dei prof : Vertice lampo a Palazzo Chigi sull'autonomia, nel corso del quale non è arrivata nessuna fumata bianca: tanto che lunedì ci sarà nu nuovo vertice ristretto per risolvere il...