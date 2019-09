Tutti ai Parioli con Mara Carfagna La cena dei forzisti malpancisti

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019) Sono una quarantina i parlamentari di Forza Italia invitati stasera adaal ristorante Gina, ai, in un momento di grande fibrillazione tra gli azzurri per l’addio di Matteo Renzi al Pd e l’annuncio del nuovo soggetto politico Italia Viva. Una scissione che sta scuotendo profondamente Forza Italia, dilaniata ormai da tempo tra chi guarda alla Lega e chi lavora a un rafforzamento del centro. La“tra amici” ha suscitato malumori tra chi teme la fuoriuscita di un certo numero di parlamentari di Fi che sarebbero tentati dalle sirene renziane. I mal di pancia sono tali che- riporta Adnkronos - è costretta a richiamare Silvio Berlusconi (lo aveva informato ieri della sua iniziativa invitandolo magari a farsi sentire con una telefonata) per chiarire che lei è sempre stata leale e continuerà ad ...

