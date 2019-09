Tuffi | Grand Prix 2020 | il calendario completo diramato dalla FINA Otto round divisi in

Tuffi grandi altezze - World Series Bilbao 2019 : Hunt sfata il tabù - Iffland completa la stagione perfetta : Sul ponte di La Salve a Bilbao (Spagna) si è tenuta l’ultima tappa delle World Series 2019 dei Tuffi dalle grandi altezze. Dopo che nel round in Bosnia il britannico Gary Hunt e l’australiana Rhiannan Iffland avevano conquistato i titoli di questa competizione, essendo matematicamente irraggiungibili nella classifica generale, l’appuntamento in terra spagnola serviva per consolidare la loro leadership e per porre un altro ...

Tuffi - Europei 2019 : Sereda sfida i grandi dalla piattaforma maschile - Pellacani/Bertocchi out : Cala il sipario sugli Europei 2019 di Tuffi a Kiev (Ucraina). E’ un azzurro un po’ sbiadito quello del day-7, vista l’assenza delle campionesse continentali in carica del sincro 3m donne Elena Bertocchi/Chiara Pellacani. Il riacutizzarsi del dolore alla schiena di Bertocchi, che l’aveva già costretta rinunciare alla finale dal metro individuale, è stato causa di forfait anche per questa gara e dunque le due azzurre ...

Tuffi - Europei 2019 : Lorenzo Marsaglia splendido bronzo dal trampolino 1 metro - vince Hausding. Grande giornata per l’Italia : Due su due. Alla terza giornata è trionfo azzurro, atteso, ma non certo scontato. L‘Italia si è sbloccata agli Europei di Tuffi Kiev 2019 e lo ha fatto alla Grande. Dopo l’oro di Noemi Batki e Chiara Pellacani dalla piattaforma dieci metri synchro, ecco la splendida medaglia di bronzo di Lorenzo Marsaglia dal trampolino 1 metro uomini, agguantata all’ultimo tuffo, senza tremare, dopo una gara splendida e dopo aver vinto ...

Alessandro De Rose - Mondiali Tuffi grande altezze 2019 : “Mi sento orgoglioso di essere stato tra i protagonisti di una gara dove ce le siamo date di santa ragione” : Alessandro De Rose non riesce a replicare l’impresa dei Mondiali di tuffi dalle grandi altezze del 2017, quando si mise al collo la medaglia di bronzo ed oggi a Gwangju, in Corea del Sud, si deve accontentare del quinto posto finale. L’azzurro al termine della gara iridata parla al sito federale, analizzando la gara condotta tra lunedì ed oggi. “Il terzo non era il tuffo che di solito so fare. E’ il mio tuffo migliore e ...

Mondiali Nuoto 2019 – Tuffi grandi altezze : medaglia d’oro a Gary Hunt - De Rose chiude quinto : Il tuffatore britannico centra la seconda medaglia d’oro iridata in carriera, precedendo Lo Bue e Paredes. quinto Alessandro De Rose Gary Hunt è il nuovo campione del mondo dei Tuffi dalle grandi altezze, il britannico conferma i pronostici della vigilia e si impone con il punteggio totale di 442.20 punti, sfruttando un pazzesco triplo indietro con quattro avvitamenti da 156 punti. Un tuffo davvero perfetto per il vincitore delle ...

Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 : Gary Hunt conquista la medaglia d’oro. Quinto un ottimo Alessandro De Rose : Cala il sipario sui Mondiali dei Tuffi dalle grandi altezze. A chiudere il programma è stata una bellissima finale maschile, che ha premiato il britannico Gary Hunt, alla sua seconda medaglia d’oro iridata della carriera. Hunt era il grande favorito della vigilia, avendo dominato la stagione nelle World Series, ma era costretto a rimontare dopo il quarto posto delle prime due rotazioni. Hunt ha vinto con un punteggio totale di 442.20 ...

LIVE Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 in DIRETTA : oro al britannico Gary Hunt - Alessandro De Rose chiude quinto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 6.24: E’ stata una gara bellissima. Medaglia d’oro per il britannico Hunt, argento per l’americano Lo Bue e bronzo per il messicano Paredes. Alessandro De Rose è un ottimo quinto. Davvero una bellissima gara per l’azzurro. 6.22: Gary Hunt CAMPIONE DEL MONDO! Steve Lo Bue ottiene 119.85 punti e chiude con 433.65, ...

LIVE Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 in DIRETTA : Alessandro De Rose sogna il colpaccio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Mondiali di Tuffi dalle grandi altezze a Gwangju. Si completa il programma dei Tuffi ai Mondiali di Gwangju. L’ultima gara sarà quella maschile dalle grandi altezze (piattaforma dai 27 metri) e sarà un ultimo atto che promette grandissimo spettacolo, perchè la lotta alla medaglia d’oro e comunque al podio ...

Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 : Alessandro De Rose sogna ancora il podio - ma che battaglia per le medaglie : Domani si completa il programma dei Tuffi ai Mondiali di Gwangju. L’ultima gara sarà quella maschile dalle grandi altezze (piattaforma dai 27 metri) e sarà un ultimo atto che promette grandissimo spettacolo, perchè la lotta alla medaglia d’oro e comunque al podio iridato è veramente apertissima. Il campione in carica Steve Lo Bue punta ad uno straordinario bis, dopo essere salito sul gradino più alto già a Budapest due anni fa. ...

Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di mercoledì 24 luglio. C’è Alessandro De Rose : Domani si concluderà la gara femminile dei Tuffi dalle grandi altezze. Gli ultimi due round (un obbligatorio e un libero) che assegneranno le medaglie. Una classifica ancora tutta da scrivere, ma che incredibilmente non vede in testa la regina Rhiannnan Iffland. L’australiana è solamente quinta e deve inseguire. In vetta c’è la messicana Jiminez davanti alla britannica Macaulay . IL programma DELLA GARA (MARTEDI’ 23 ...

Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 : Rhiannan Iffland è ancora d’oro. Splendida rimonta dell’australiana : Rhiannan Iffland è ancora la Campionessa del Mondo nei Tuffi dalle grandi altezze. Una finale dall’epilogo incredibile, che ha premiato l’australiana, che si mette al collo il secondo oro iridato consecutivo. La dominatrice della stagione (ha vinto tutte le gare delle World Series) ha chiuso con un punteggio totale di 298.05, migliore di soli quindici centesimi rispetto a quello della messicana Adriana Jimenez (297.90), che vince la ...

LIVE Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 in DIRETTA : Iffland rimonta le avversarie e conquista l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito! 6.04: Rhiannan Iffland conquista il secondo oro consecutivo ai Mondiali. Argento per la messicana Jimenez e bronzo per la britannica Macaulay. 6.02: INCREDIBILE! Sono 86.00 punti per Adriana Jimenez, che perde la medaglia d’oro per soli quindici centesimi di punto. La messicana chiude con 297.90 punti, vicinissima ai 298.05 di ...

LIVE Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 in DIRETTA : si assegna il titolo della gara femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Tuffi dalle grandi altezze a Gwangju. Seguiremo la finale della gara femminile (dai venti metri di altezza) e verranno assegnate le prime medaglie della specialità. La gara femminile dei Tuffi dalle grandi altezze ha riservato finora una grandissima sorpresa. Dopo i primi due round Rhiannan Iffland non è in ...

Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 : Iffland obbligata a rimontare - ma ora in tante sognano l’oro : Sembrava essere uno degli ori più scontati dei Mondiali di Gwangju ed invece la gara femminile dei Tuffi dalle grandi altezze ha riservato finora una grandissima sorpresa. Dopo i primi due round Rhiannan Iffland non è in testa alla classifica e addirittura la dominatrice assoluta della specialità si trova fuori dal podio virtuale. Per trovare in classifica Iffland bisogna scendere addirittura al quinto posto. L’australiana era in testa ...