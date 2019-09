Trump non attacca e Riad pompa Il petrolio crolla | scampato pericolo

Cnn : "Attacco a raffinerie saudite con missili cruise lanciati dall'Iran". Trump : "Non voglio la guerra ma siamo pronti" : Secondo la Cnn ci sarebbero "probabilità molto alte" che l'attacco alle due maxi raffinerie Aramco in Arabia Saudita sia opera di missili cruise lanciati da una base militare iraniana al confine con il vicino Iraq. L’emittente USA nel dare la notizia cita investigatori americani e sauditi. Secondo le stesse fonti sarebbe da escludere che le traiettorie dei missili siano compatibili con postazioni di lancio così lontane come lo ...

Mickey Rourke irriconoscibile a Live non è la D'Urso manda a quel paese Trump : Nella memoria collettiva resta scolpito il suo personaggio più famoso: John Gray invischiato in una relazione bollente con Elizabeth McGraw - Kim Basinger, nel film del 1986 Nove Settimane e mezzo. Mickey Rourke, divo hollywoodiano che ha 67 anni, sogno erotico di più generazioni di donne, irriconoscibile e assolutamente fuori controllo, ieri, domenica 15 settembre, era l'ospite di punta della prima puntata di Live Non è la D'Urso. Tanti i ...

Live - Non è la d'Urso - i saluti choc di Mickey Rourke : "Donald Trump Fuck" - video : La star di "9 settimane e ½" chiude la sua intervista dalla d'Urso insultando il presidente degli Stati Uniti d'America.

Live Non è la d'Urso - Mickey Rouke ha un raptus contro Donald Trump - imbarazzo della D'Urso : Strepitoso Mickey Rourke. L'ex sex symbol, sfigurato dalla chirurgia e addobbato con un cappello da cowboy e una camicia sbottonata, ha dato spettacolo a Live Non è la D'Urso, in onda su Canale 5 con tiepidi ascolti. L’attore, 67 anni, protagonista di film storici come Nove settimane e mezzo e Wres

Mickey Rourke fa il dito medio in diretta a “Live non è la D’Urso” : “F**k Donald Trump”. Imbarazzo in studio : Un Mickey Rourke completamente trasfigurato dalla chirurgia plastica è stato ospite della prima puntata di “Live – Non è la D’Urso” e si è reso protagonista di un momento che ha fatto calare il gelo in studio, imbarazzando non poco la padrona di casa, Barbara D’Urso. L’attore stava salutando il pubblico alla fine della sua intervista quando ha chiesto di poter dire una cosa a favore di telecamera. ...

Mickey Rourke a Live non è la D’Urso : “Fuck Donald Trump” : Senza nessun preavviso Mickey Rourke, ospite di "Live non è la D'Urso" si rivolge al presidente degli Stati Uniti, mandandolo a quel paese. Sorpresa a non finire “Live Non è la D’Urso” e c’è da dire anche per la conduttrice Barbara D’Urso, che certo non si aspettava che Mickey Rourke, il suo ospite internazionale la lasciasse a bocca aperta. L’indimenticabile divo di “Nove settimane e mezzo” era stato invitato da un’emozionata D’Urso per ...

Mickey Rourke torna in Italia in esclusiva a Live – Non è la D’Urso «F*ck Donald Trump - sono molto più felice in Europa che negli Stati Uniti» : Mickey Rourke torna in Italia da Barbara D'Urso, finale choc con il dito medio al presidente degli Stati Uniti «F*ck Donald Trump» Dopo l’ospitata da Paolo Bonolis nel 2017, Mickey Rourke è tornato in Italia in ...

Mickey Rourke torna in Italia in esclusiva a Live – Non è la D’Urso «F*ck Donald Trump - sono molto più felice in Europa che negli Stati Uniti» : Mickey Rourke torna in Italia da Barbara D'Urso, finale shock con il dito medio al presidente degli Stati Uniti «F*ck Donald Trump» Dopo l’ospitata da Paolo Bonolis nel 2017, Mickey Rourke è tornato in Italia in ...

Mickey Rourke a Live Non è la d'Urso : "De Niro si è comportato male" e manda a quel paese Donald Trump (VIDEO) : Esclusiva internazionale di Livello per il primo appuntamento di Live non è la d'Urso (Live e recensione) che ha ospitato l'attore 67 enne Mickey Rourke. Un'ospitata quasi toccata e fuga dato il quarto d'ora scarso di presenza in studio ma che registra due episodi interessanti.Il primo è il retroscena su Robert de Niro raccontato dall'ospite, il quale rivela la nemicizia venutasi a creare fra di loro a causa di una spiacevole situazione che ...

Trump : non credo Israele ci abbia spiati : 0.34 "Non penso che gli israeliani ci abbiano spiato. Sarebbe duro e difficile da credere. Tutto è possibile, ma non ci credo". Così il presidente americano Donald Trump ha commentato le voci su una possibile azione di spionaggio di Israele nei confronti della Casa Bianca

Trump rincara la dose con Huawei : rapporti freddi come non mai ad inizio settembre : Ci sono nuove informazioni di un certo peso da dover prendere in considerazione oggi 5 settembre per quanto riguarda i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Huawei. La questione a metà agosto era apparsa già piuttosto articolata, come apparso con il nostro punto della situazione, ma le recentissime dichiarazioni di Trump indicano che la frattura sia più profonda di quanto ci si potesse aspettare. Proviamo dunque a capire come stia ...

Trump non vuole discutere di Huawei nei colloqui per la “pace” con il governo cinese : Donald Trump ha dichiarato che Huawei non prenderà parte alle discussioni con la Cina relative alla guerra commerciale tra gli Stati Uniti e il Paese asiatico L'articolo Trump non vuole discutere di Huawei nei colloqui per la “pace” con il governo cinese proviene da TuttoAndroid.

Steve Bannon : "Donald Trump non appoggerà mai il Governo M5S-Pd" : “Se nascerà, sarà un Governo porti aperti Borse aperte: quelle dell’Europa, che vorrà ricompensare il furto di sovranità ai danni dell’Italia”. Lo dice in un’intervista a “La Verità” Steve Bannon, l’ex stratega di Donald Trump alla Casa Bianca, punto di riferimento dell’internazionale sovranista, il quale assicura che il presidente americano “non ...

Usa - furia Trump contro i (suoi) media : «Fox News non lavora più per noi!» : Fox News come fosse una proprietà privata del presidente degli Stati Uniti d?America. Un presidente ogni giorno un po? più arrabbiato. Da qualche tempo a questa parte,...