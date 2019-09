Tre Cime | sul sentiero passano i cavalli | lui si spaventa e precipita nel vuoto Muore

Inchiesta Maugeri - Formigoni e gli altri condannati dalla Corte dei Conti a pagare olTre 47 milioni di euro di risarcimento alla Regione : La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato in solido l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, gli ex vertici della Fondazione Maugeri, Umberto Maugeri e Costantino Passerino, la Fondazione stessa, il presunto faccendiere Pierangelo Daccò e l’ex assessore Antonio Simone, al risarcimento di un danno erariale di quasi 47,5 milioni per il caso Maugeri a favore della Regione Lombardia. I sequestri già effettuati, tra cui ...

Alpinisti soccorsi sulle Tre Cime Lavaredo : “Non paghiamo il conto” : Alpinisti soccorsi sulle Tre Cime Lavaredo: “Non paghiamo il conto” La coppia, che per due volte ha rifiutato i soccorsi prima del salvataggio, dovrebbe pagare tra gli 8 e i 10mila euro. "Non abbiamo chiamato nessuno", spiegano. È stata la madre di uno di loro a far scattare l'emergenza. Zaia: "Beghe familiari non mi ...

Polemica sugli alpinisti salvati sulle Tre Cime di Lavaredo : “Non paghiamo” - Zaia : “Non ci interessano le beghe di famiglia” : È Polemica sul soccorso prestato a due alpinisti spagnoli che stavano scalando le Tre Cime di Lavaredo, recuperati con un intervento dell’elisoccorso dopo aver rifiutato per due volte i soccorsi. Gli alpinisti, infatti, si rifiutano di pagare il previsto conto di 8-10 mila euro per l’attivazione delle squadre di soccorso, sostenendo che la responsabilità sia della mamma di uno di loro, ‘colpevole’ di aver chiamato ...

Alpinisti recuperati sulle Tre Cime di Lavaredo : “Non abbiamo chiesto aiuto - il conto non lo paghiamo” : “Mai chiesto l’intervento, il conto non lo paghiamo“: questa la posizione dei due Alpinisti spagnoli salvati sulle Tre Cime di Lavaredo che hanno rifiutato 3 volte i soccorsi. David Crespo Martinez, 45enne taxista di Barcellona, e la compagna Susana Delhom Viana, hanno spiegato al Gazzettino di non voler pagare il maxi-conto in arrivo dall’Usl bellunese. Dietro, spiega il quotidiano, ci sarebbe solo un malinteso a causa ...

Salvati sulle Tre Cime "contro la loro volontà" - il conto è salato : 10mila euro per i soccorsi : I due turisti spagnoli volevano proseguire la scalata da soli ma dopo le pressioni della suocera sono stati costretti ad accettare aiuti

Alpinisti spagnoli salvati sulle Tre Cime : dovranno pagare circa 8-10mila euro : La cifra esatta la sta determinando il Suem 118 di Pieve di Cadore ma sarà un conto salato, tra 8 e 10mila euro, quello che verrà presentato per il salvataggio con l’elicottero ai due Alpinisti spagnoli recuperati ieri sulle Tre Cime di Lavaredo. Lo dice all’ANSA il primario del Suem 118 di Pieve di Cadore, Giovanni Cipolotti. “Sicuramente sarà a loro carico – spiega – perché rientra nei casi in cui agli illesi è ...

Tre Cime Lavaredo - soccorsi alpinisti bloccati. Rischiano maxi-conto : Tre Cime Lavaredo, soccorsi alpinisti bloccati. Rischiano maxi-conto La coppia di Barcellona aveva rifiutato per due volte l'intervento dei soccorsi. I due erano convinti di poter arrivare alla vetta da soli. Potrebbero dover pagare di tasca propria gli interventi del 118 Parole chiave: ...

Dolomiti - recuperata coppia di spagnoli bloccata per tre giorni sulle Tre Cime di Lavaredo : Un uomo e una donna spagnoli da tre giorni erano bloccati sulla parete della Cima Ovest a Lavaredo: nonostante le condizioni meteo proibitive, la stanchezza e l'evidente incapacità a proseguire hanno per ben due volte rifiutato l'aiuto dei soccorritori, che si erano avvicinati a loro in elicottero pronti a riportarli a terra.Continua a leggere

Tre Cime di Lavaredo - soccorsi gli alpinisti spagnoli bloccati : Tre Cime di Lavaredo, soccorsi gli alpinisti spagnoli bloccati La coppia di Barcellona aveva rifiutato per due volte l'intervento dei soccorsi. I due erano convinti di poter arrivare alla vetta da soli, sulla parete della Cima Ovest. Il recupero è avvenuto intorno alle 16 Parole chiave: ...

Dolomiti - coppia di alpinisti spagnoli bloccata da tre giorni su una parete delle Tre Cime di Lavaredo : rifiutati per due volte i soccorsi : Da tre giorni sono bloccati sulle Dolomiti, attaccati a una parete delle Tre Cime di Lavaredo, ma rifiutano i soccorsi. È quanto sta succedendo a una coppia di alpinisti spagnoli, in vacanza sulle Alpi. I due, 45 anni lui e 36 lei, sono di Barcellona. Nonostante la loro odissea duri da 72 ore e nonostante le cattive condizioni meteo, gli scalatori continuano a dire “no” agli aiuti, sostenendo di poter proseguire autonomamente. Per ...

Alpinisti in difficoltà da giorni sulle Tre Cime di Lavaredo - rifiutano aiuto : Continua il monitoraggio da parte del Soccorso alpino del Veneto dei due Alpinisti spagnoli sulle Tre Cime di Lavaredo. Anche stamattina, come era accaduto già ieri, hanno deciso di proseguire la scalata rifiutando di essere prelevati dagli elicotteri. Ieri sera alle 20.20 circa il capo del Soccorso alpino di Auronzo è stato contattato nuovamente dai due Alpinisti spagnoli, per il cui mancato rientro dalla Cima Ovest di Lavaredo era scattato ...

Incidenti montagna : alpinista muore sulle Tre Cime di Lavaredo : Un alpinista è morto mentre stava scalando la Cima ovest di Lavaredo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo verso le 13 e’ stato colpito da un masso staccatosi dalla parete. Vano l’intervento del soccorso alpino e dell’elicottero dell’Aiut Aklpin Dolomites: l’alpinista e’ deceduto sul colpo. Accertamenti sono stati eseguiti dai carabinieri. L'articolo Incidenti montagna: alpinista muore sulle Tre Cime ...

Huawei Mate 30 poTrebbe avere un nuovo sistema di riconoscimento facciale : In attesa della presentazione degli smartphone della serie Huawei Mate 30, in Rete si sono diffuse nuove indiscrezioni relative al modello "base" L'articolo Huawei Mate 30 potrebbe avere un nuovo sistema di riconoscimento facciale proviene da TuttoAndroid.

Insulti a vigilessa perché pugliese - imprenditore Trentino condannato a risarcimento di 10mila euro : In Val di Fassa l'automobilista multato si sarebbe rivolto alla vigilessa in ladino accusandola di non parlare la lingua e di fare un lavoro che sarebbe dovuto essere assegnato a persone del posto